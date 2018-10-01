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عقـــارات
الإسكان تعلن عن بيع 300 وحدة كاملة التشطيب بالخارجة
الإثنين 01 أكتوبر 2018 11:40 ص
تأجيل القرعة على وحدات الكيلو 4 بمرسى مطروح
أخر الأخبار
تأجيل القرعة على وحدات الكيلو 4 بمرسى مطروح
بدور إبراهيم:
أعلن المهندس مجدى فرحات، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، عن بيع 300 وحدة سكنية، بمساحة 110 م2، كاملة التشطيب، كمرحلة أولى، بمشروع درة الوادى، بحى 25 يناير، بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادى الجديد، بالعمارات أرقام، (76 – 77 – 78 – 89 – 90 – 91 – 93 – 94 – 95 – 96)، وذلك بالقرعة العلنية، بالتنسيق الكامل مع محافظ الوادى الجديد.
وقال المهندس مجدى فرحات: سيتم قريبا الإعلان عن مواعيد سحب كراسات الشروط من بنك مصر – فرع الخارجة، والأولوية ستكون لقاطنى محافظة الوادى الجديد، ويشترط أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ الحجز، موضحاً أن سعر الوحدة طبقاً للأسعار المذكورة بكراسة الشروط، ويتم سداد 10 %، كجدية حجز، و10% عند التخصيص واستلام الوحدة، وذلك بحساب الصندوق ببنك مصر – فرع الخارجة، ويُسدد باقى الثمن نقداً أو على أقساط نصف سنوية لمدة 10 سنوات وطبقاً لكراسة الشروط، ويتم تسليم الوحدات اعتباراً من شهر يوليو 2019.
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