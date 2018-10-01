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بورصة وشركات
المجموعة المالية تستحوذ على 46.4% من تنفيذات الأجانب بالبورصة الشهر الماضي
الإثنين 01 أكتوبر 2018 12:08 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
استحوذت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية على 46.4% من تنفيذات المستثمرين الأجانب بالبورصة خلال شهر سبتمبر المنقضي بقيمة 4.4 مليار جنيه.
واحتلت شركة التجاري للسمسرة في الأوراق المالية المركز الثاني بحصة 10.9% ومليار جنيه قيم تداول، بينما جاءت إتش إس بي سي ثالثا بحصة 8.9% بقيمة 859 مليون جنيه.
واحتل الترتيب من الرابع حتى العاشر كل من: "فاروس وبلتون وأرقام والقاهرة الدولية وبرايم وهيرميس وإتش سي".
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