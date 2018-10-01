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بورصة وشركات
«أسطول» تدير طرح 25% من «سبيد لاب» فى «النيل»
الإثنين 01 أكتوبر 2018 11:34 ص
التحاليل الطيبة
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المال-خاص
اختارت شركة «سبيد لاب»، المتخصصة فى معامل التحاليل الطبية والتابعة لسبيد ميديكال شركة «أسطول» مديرًا لطرح %25 من أسهمها فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل».
وكانت «سبيد لاب» ترغب فى الطرح بالبورصة الرئيسية، إلا أنها اصطدمت بزيادة الحد الأدنى لراسمال الشركات المسموح بقيدها بالسوق الرئيسية إلى 100 مليون جنيه، والذى تم إقراره مطلع العام، ما دفعها للاتجاه إلى بورصة النيل، لكون رأسمالها يبلغ 80 مليونًا.
وأضافت مصادر لـ«المال» أن «أسطول» للاستشارات المالية تقدمت بملف طرح شركة «سبيد لاب» للهيئة العامة للرقابة المالية، موضحة أنها تترقب صدور الموافقة ليتم السير بإجراءات الطرح وتنفيذه قبل نهاية العام الجاري.
وأشارت إلى أن «سبيد لاب» تعتزم توظيف حصيلة الطرح بتمويل خطة توسعية كبيرة، تتضمن إضافة أنشطة كثيرة مثل الصيدليات وخدمات الأشعة، والعيادات المتكاملة، فضلا عن زيادة عدد فروعها إلى 100 مقابل 37 فى الوقت الراهن، منها فرع بمدينة الخرطوم بالسودان.
ويتولى مكتب عاطف الشريف للاستشارات القانونية مهمة المستشار القانونى لشركة «سبيد لاب»، والتى تأسست فى ديسمبر 2015، وتمتلك شركتى مستشفيات «سبيد»، و«سبيد ميديكال» التى تضم 3 علامات تجارية هى «سبيد لاب» للمعامل، و«سبيد كلينك»، وتمتلك مجموعة عيادات، و«سبيد سكان» لمراكز أشعة.
وتتضمن خطة الشركة التوسعية تنفيذ مستشفيين بمنطقة التجمع الأول ومدينة العبور، تحت إدارة شركتها التابعة «مستشفيات سبيد»، كما تخطط «سبيد ميديكال» لإنشاء 5 معامل طبية بدول ليبيا والمغرب وكينيا وأوغندا باستثمارات تصل إلى 125 مليون جنيه خلال 5 سنوات مقبلة.
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