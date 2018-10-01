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بورصة وشركات
المجموعة المالية تتصدر تعاملات العرب بالبورصة خلال سبتمبر
الإثنين 01 أكتوبر 2018 12:17 م
البورصة المصرية 1
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المجموعة المالية تتصدر تعاملات العرب بالبورصة خلال سبتمبر
المجموعة المالية تستحوذ على 46.4% من تنفيذات الأجانب بالبورصة الشهر الماضي
المجموعة المالية تنفذ تداولات بقيمة 2.7 مليار جنيه عبر الإنترنت
البورصة المصرية 1
مصطفى طلعت
تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، قائمة شركات الوساطة المنفذة لتعاملات تخص المستثمرين العرب خلال شهر سبتمبر المنقضي.
واستحوذت الشركة على 22.7% من تنفيذات العرب، بقيمة 811.8 مليون جنيه، بينما جاءت شركة العربي الإفريقي في المركز الثاني بحصة 21.4% وقيمة 765.4 مليون جنيه.
واحتلت شركة "فاروس" لتداول الأوراق المالية في المرتبة الثالثة بحصة قدرها 11.9% بقيمة 426 مليون جنيه، وشركة التجاري الدولي رابعاً بحصة 7.7% بقيمة 275 مليون جنيه.
واقتنصت المراكز من الخامس حتى العاشر كل من: "هيرميس وارقام وبلتون ومباشر وبلوم مصر لتداول الأوراق المالية".
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