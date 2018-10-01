صفقات الدمج والاستحواذ العالمية تتجاوز 3.2 تريليون دولار

عمليات الدمج والاستحواذ



خالد بدر الدين



قفزت صفقات الدمج والاستحواذ على مستوى العالم إلى أكثر من 3.2 تريليون دولار، خلال التسع شهور الأولى من العام الحالى، لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها، رغم تراجع عدد الصفقات بحوالى %6 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، لينخفض إلى 9135 صفقة، مسجلا أدنى مستوى منذ 2013.



وذكرت وكالة «رويترز» أن قيمة صفقات الدمج والاستحواذ العالمية خلال الربع الثالث الذى انتهى أمس، هوت بأكثر من %35 لتهبط إلى حوالى 783 مليار دولار، مقارنة بالربع الثانى من هذا العام، مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين والتى ألقت بظلالها على القواعد التنظيمية والتوقعات المالية لبعض الصفقات خلال الأسابيع الماضية، وتهدد أيضا بتقليص التجارة العالمية.



وكانت شركة كوالكوم الأمريكية للرقائق الإلكترونية قد علقت صفقة استحواذها على شركة NXP الصينية بقيمة 44 مليار دولار فى يوليو الماضى، بعد أن أجلت حكومة بكين إصدار قانون مكافحة الاحتكار كخطوة انتقامية ضد التعريفات الجمركية التى فرضها الرئيس دونالد ترامب على العديد من الواردات الصينية.



وألقى إلغاء هذه الصفقة بظلاله على توقعات تنفيذ صفقات دمج واستحواذ أخرى لشركات عالمية والتى تتطلب موافقة الهيئات التنظيمية الصينية ومنها صفقة استحواذ شركة يونايتيد تيكنولوجيز التى تورد مستلزمات صناعة الطائرات والصواريخ على شركة روكويل كولينز بقيمة 23 مليار دولار.



وقال مارك شافير رئيس قسم صفقات الدمج والاستحواذ العالمية ببنك سيتى جروب الأمريكى، إن آفاق هذه الصفقات يغلفها الضباب بسبب الحرب التجارية الأمريكية الصينية، وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، والذى سيكون له آثار سلبية على دول أوروبا وربما على العالم كله.



ومع ذلك فقد شهدت الدول الأوروبية ارتفاعا واضحا فى صفقات الدمج والاستحواذ منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر، بلغ أكثر من %72 لتتجاوز قيمتها 962.5 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، ولتسجل أقوى فترة لعقد هذه الصفقات فى أوروبا منذ 2007 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.



وصعدت أيضا قيمة صفقات الدمج والاستحواذ الأمريكية خلال الربع الثالث بحوالى %14 لتتجاوز 368 مليار دولار، غير أنها انخفضت فى أوروبا بحوالى %14 لتنزل إلى 151.4 مليار دولار خلال نفس الربع، وهوت أيضا فى منطقة آسيا الباسيفيك بأكثر من %38 لتتوقف عند 185.1 مليار دولار.



ويعتقد هيرنان كريستيرنا، رئيس قسم الدمج والاستحواذ العالمى ببنك JP مورجان، إن الشركات ستبتعد عن الصفقات الضخمة فى الفترة القادمة مع تصاعد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن ولكنها ستظل نشطة فى مجال الصفقات متوسطة الحجم، التى لا تزيد قيمة الواحدة منها على 10 مليارات دولار، وأن هذه الصفقات ستتراوح بين 3 و5 مليارات دولار خلال العام المقبل.



ولكن شركات أخرى تستعد لمواجهة صفقات دمج واستحواذ جديدة مع تزايد نشاط الشركات اليابانية بعد أن وافقت شركة تاكيدا اليابانية للأدوية على شراء شركة شاير البريطانية المدرجة فى بورصة لندن بحوالى 45.3 مليار دولار فى أكبر صفقة تنفذها شركة يابانية خارج البلاد هذا العام.



وأكد توم مايلز رئيس قسم الدمج والاستحواذ لمنطقة الأمريكتين فى بنك مورجان ستانلى، أن العديد من الشركات اليابانية تتمتع بسيولة نقدية ضخمة، ولذلك تسعى لاستخدامها فى عقد هذه الصفقات مع شركات خارج البلاد، متوقعا انتعاش هذا النشاط بمعدل قوى حتى العام المقبل.