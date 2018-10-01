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بورصة وشركات
«آل الحمبولى» يعتزمون تأسيس مصنع «قساطر طبية» بتكلفة 100 مليون جنيه
الإثنين 01 أكتوبر 2018 11:26 ص
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أحمد على
كشف رجل الأعمال، محمد الحمبولى، الرئيس السابق لشركة أميكو ميديكال، أنه يعتزم تدشين مصنع طبي جديد لإنتاج القساطر الطبية بتكلفة استثمارية تصل لـ 100 مليون جنيه.
وأضاف الحمبولي في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن عائلته تخارجت من شركة AMECATH القابضة وما يتبعها من حصتها بمصنع «إم تي تكنولوجى» للقساطر الطبية، الذي تم افتتاحه نهاية العام الماضى.
يُذكر أن AMECATH القابضة – التابعة لشركة tvm الإماراتية - كانت قد استحوذت فى عام 2016، على كامل أسهم شركة أميكو ميديكال، البالغ عددها 3.3 مليون سهم، وكانت مقيدة آنذاك ببورصة النيل، وذلك من خلال عرض شراء إجبارى بسعر 19.5 جنيه للسهم الواحد، لتصبح الشركة الإماراتية مالكة حاليا لـ %98.9 من «أميكو ميديكال».
ومصنع “إم تى تكنولوجى للقساطر الطبية”، تم تأسيسه برعاية كل من «أميكو ميديكال”، و”كيمال للمنتجات الطبية»، وهما شركتان تابعتان لـ«AMECATH» القابضة.
وأوضح الرئيس السابق لشركة أميكو ميديكال، أنه ومجموعة من المستثمرين قاموا بشراء قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمدينة نصر، مشيرا إلى قيامهم باتخاذ الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص من الهيئة العامة للاستثمار.
وأسست شركة TVM الإماراتية المالكة لشركة «AMECATH، صندوقا بقيمة 250 مليون دولار للاستثمار فى الأدوية المضادة للسرطان بأسواق الخليج وتركيا ومصر والهند وسنغافورة، وتخطط لضخ تلك الاستثمارات على مدى العامين المقبلين.
وضخت حتى الآن استثمارات تصل إلى 150 مليون دولار تقريبا، فى منطقة الخليج، بما فى ذلك مجالات الرعاية الطويلة الأجل، وإعادة التأهيل، والرعاية المنزلية، وعلاج العقم، والأجهزة الطبية.
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