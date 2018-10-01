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بورصة وشركات
مباشر تتصدر تنفيذات السمسرة ببورصة النيل الشهر الماضي
الإثنين 01 أكتوبر 2018 11:24 ص
بورصة النيل
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بورصة النيل
مصطفى طلعت:
تصدرت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية قائمة شركات السمسرة المنفذة لتعاملات بورصة النيل، خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد استحواذها على حصة سوقية 9.5% وقيمة تداول 2.5 مليون جنيه.
وجاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية في المركز الثاني بحصة سوقية 5.7% بقيمة 1.5 مليون جنيه، وعربية أون لاين ثالثا بحصة 5.5% وبقيمة 1.5 مليون جنيه.
واحتلت الترتيب من الرابع حتى العاشر كل من: "سيجما وهيرميس ووثيقة والتجاري الدولي وكايروكابيتال والهلال السعودي والسهم الذهبي لتداول الأوراق المالية".
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