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بورصة وشركات
المجموعة المالية تنفذ تداولات بقيمة 2.7 مليار جنيه عبر الإنترنت
الإثنين 01 أكتوبر 2018 11:23 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية قائمة شركات السمسرة المنفذة للتعاملات بالبورصة عبر الإنترنت خلال شهر سبتمبر الماضي.
ونفذت المجموعة المالية تداولات بقيمة 2.7 مليار جنيه، بينما جاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثاني بـ 2.2 مليار جنيه.
واحتلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية المرتبة الثالثة بقيمة 1.6 مليار جنيه، وشركة أرقام لتداول الأوراق المالية في المركز الرابع بتداولات 1.3 مليار جنيه.
واحتل المراكز من الخامس حتى العاشر كل من: "بايونيرز وهيرميس ومباشر وإتش إس بي سي وسيجما وعربية أون لاين لتداول الأوراق المالية".
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