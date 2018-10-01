المجموعة المالية تنفذ تداولات بقيمة 2.7 مليار جنيه عبر الإنترنت

مصطفى طلعت:

ونفذت المجموعة المالية تداولات بقيمة 2.7 مليار جنيه، بينما جاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثاني بـ 2.2 مليار جنيه.

واحتلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية المرتبة الثالثة بقيمة 1.6 مليار جنيه، وشركة أرقام لتداول الأوراق المالية في المركز الرابع بتداولات 1.3 مليار جنيه.

واحتل المراكز من الخامس حتى العاشر كل من: "بايونيرز وهيرميس ومباشر وإتش إس بي سي وسيجما وعربية أون لاين لتداول الأوراق المالية".