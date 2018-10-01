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بنـــوك
انتهاء مبادرة التمويل العقارى خلال 3 أشهر.. ومفاوضات لاستمرارها
الإثنين 01 أكتوبر 2018 11:11 ص
لبنى هلال
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لبنى هلال
■ 17 مليار جنيه حجم القروض الحالية
أحمد الدسوقى وسيد بدر
قالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إن حجم التمويلات داخل مبادرة التمويل العقارى، بلغت حتى الآن 17 مليار جنيه، سواء من البنوك أو شركات التمويل العقارى الخاضعة لهيئة الرقابة المالية.
أشارت مى خلال كلمتها بمؤتمر فعاليات مؤتمر القضاء الاقتصادى الخامس، «المشاكل والحلول»، إلى أن الصندوق يتعاون فى الوقت الحالى مع 23 جهة تمويل، من بنوك عامة وخاصة وأجنبية، إضافة إلى شركات التمويل العقارى.
أكدت أن هناك مفاوضات لاستمرار المبادرة خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع قرب انتهاء قيمة التمويلات التى تم تخصيصها من البنك المركزى وبلغت 20 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نسب التعثر فى المبادرة ضئيلة للغاية.
من جانبها قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، فى تصريحات على هامش المؤتمر الختامى للزراعة الرقمية بجامعة النيل، إن البنوك تضخ مليار جنيه شهريًا ضمن المبادرة، ومن المتوقع الانتهاء من المبالغ المخصصة نهاية العام الجارى، أى فى غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.
أضافت أن البنك المركزى يدرس مع وزارة المالية كيفية استمرار المبادرة بعد انتهاء المبالغ المخصصة.
كان صندوق النقد الدولى، قد أصدر توصيات للبنك المركزى آواخر العام الماضى بإيقاف الممارسات الخاصة ببرامج الإقراض ذات الفائدة المنخفضة، أو تمويلها من الموازنة العامة للدولة، مرجعاً ذلك إلى أنها تقوض فعالية السياسة النقدية.
أعلنت وزارة المالية، فى يونيو الماضى، عن الاتفاق مع البنك المركزى على تشكيل لجنة تجتمع مرة على الأقل كل شهر بغرض التنسيق فى الملفات المشتركة بينهما.
أطلق «المركزى» المبادرة فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل، وسمح البنك فى فبراير الماضى، بتمويل الدخل الأقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة %5 سنوياً.
أتاح «المركزى» شريحة جديدة باسم «متوسط الدخل المميَّز»، بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى، يبلغ %10.5، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه، وسمح للشركات بالمشاركة فى مارس 2017.
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