الرقابة المالية تلغي مراجعة قرارات تجزئة السهم

من قبلها ومن إدارة البورصة

المال - خاص

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قراراً تنفيذياً رقم 154 لسنة 2018 بإلغاء المادة رقم (49) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بضرورة إخطار البورصة والهيئة بقرار مجلس إدارة الشركة بشأن تجزئة الأسهم وأسباب ومبررات القرار لدراسته من جانب البورصة واعتماد الهيئة لذلك.

وقال رئيس الهيئة في بيان اليوم إن هذا القرار يأتي بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على هذا التعديل خلال إجتماعه بالأمس.

وأوضح عمران الهيئة أن هذا التعديل يأتي في إطار تبسيط الإجراءات وتسريعها والتأكيد على حقوق المساهمين في اتخاذ القرارات المتعلقة بشركاتهم دون الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية من قبل الهيئة أو البورصة،