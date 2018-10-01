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الأستاذ الإمام محمد عبده عبقرى الإصلاح والتعليم (2)
الإثنين 01 أكتوبر 2018 11:07 ص
رجائى عطية
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رجائى عطية
العصـر
قيل إن أحلك ساعات الظلام هى ساعة الهزيع الأخير من الليل قبل مطلع الفجر.
ويصدق ذلك على أوقات الظلام فى عصور التاريخ، فأحلكها وأظلمها ما يسبق طلوع فجر اليقظة بقليل.
وعلى هذه الوتيرة- فيما يقول الأستاذ العقاد- كان القرن الثامن عشر فى الشرق العربى هو أحلك ساعات ليل طويل من الجهالة والجمود. بل وكان أظلم وأسوأ مما سبقـه من قرون.
فى القرن الثامن عشر بدأت تتمخض المسألة الشرقية من بقايا الحروب الصليبية التى امتدت زهاء ثلاثة قرون، ومما تمخض عنها دور التفاهم بين الدول الاستعمارية على تركة الرجل المريض، الإمبراطورية العثمانية.
إلاَّ أن المسألة الشرقية جاءت فى أوانها هذا فصنعت من المعجزات ما لم تصنعه تلك الحروب، فقد فتحت أعين الشرق على ما يحاك له، وعلى مواطن عجزه وقصوره، وعلمته قهرًا ما كان يأبى أو يتردد فى تعلمه، حين أدرك أنه لا بديل ولا ألزم له ما يجهلـه مـن العلم.
ولعلنا ندرك حقيقة الحال- فيما يورد الأستاذ العقاد- وأن وعود الإصلاح لم تكن إنعامًا ولا إحسانًا من ولاة الأمور، بعد ما بدا أن بقاع العالم العربى لا توجد فيه بقعة واحدة، راضية بما هى فيه !
وإذا كنا نغتبط الآن بالمصير الذى آلت إليه المسألة الشرقية فى النصف الثانى من القرن العشرين، فإن اليقظَة والفطنة يقتضيان أن نتذكر أن الشرق لم يكن سريع الخُطى فى انتقاله من دور الجمود إلى دور الخلاص.
والسبب أنه قضى قرنًا كاملاً يتجاذبه فريقان. فريق يحسب أن الخلاص كله فى إتباع هذا الجديد على علاته، وفريق يحسب أن الخلاص سيكون بعيد المنال إذا لم ننبذ كل هذا الجديد بقضه وقضيضه، فلا جدوى من خروج المارد من القمقم الذى حبس فيه إذا ما خرج مكبلاً بأغلال وأثقال الماضى. بل إن أثقال هذا الماضى أكبر وأخطر من دواعى اليقظة والحركة فى الحاضر والمستقبل.
فى مصر على سبيل المثال، كانت حملة نابليون هى الصدمة الكبرى التى خصت مصر بدروس عاجلة ومحتومة.
وعلم المصريون أن ظلم المماليك قد يسوق إليهم من يغلبهم ويقهرهم، ولكنه لا يضع فى يد الغالب القاهر سلاحًا يقهر به عدوه ويستذلّه.
ونظر المصريون فشهدوا أن نابليون لم يزحف على المماليك بجيش واحد، وإنمـا بجيشين : جيش يحمل السلاح، وجيش آخر من جماعة العلوم والفنون يحمل الكتب والأجهزة والأوراق وإنجازات العلوم والفنون.
لا شك أن ذلك فتح عيونًا، إلاَّ أنه ربما كان من بواعث إحياء الثقة بعد موتها، ومن بواعث الإقبال على هذه العلوم الغربية بعد النفور منها والإعراض عنها، وأن الأذكياء فهموا أن هذه هى فى الواقع بضاعتنا قد ردّت إلينا، وأن الغرب إنما أخذ من علومنا فى الشرق ما أهملناه وضيعناه، فبلغ به من القوة حديثًا ما كنا قد بلغناه بها قديمًا.
وقد فارقت الحملة الفرنسية مصر، ولكن لم تفارق مصر فكرة التقدم العصرى الذى سبق به هؤلاء المعتدون، مما أخذوه عنا، وما ابتكروه أو أضافوه إليه.
على أن هذه الفكرة كانت تحوم بين بعض الرءوس ولا يظهر لها أثر فى الحياة العامة، لاختلاف النظر- كما تقدم- بين طلاب الجديد على علاّتة، وإعداد الجديد بكل حذافيره.
ولا مراء فى أن شرط المثقف فى كل عصر، أن يكون «ابن عصره»، وأن يلازمه طابع عصره فى تفكيره وعمله كما يلازمه فى نظرته إلى العالم من حولـه، فلا يمكـن العيش فى الزمن الحاضر بعقل الماضى، ولا يمكن ترجمة الواقع والحقيقة بلغة الأوهام والخرافات!
كان القرن الثامن عشر- كما تقدم- أحلك ساعات الليل قبل مطلع الفجر، فلما طلع الفجر وأشرق من بعده النهار- تيسرت الرؤية لمن يستطيعها، وهذه الاستطاعة رهينة بأن يكون الساعى للفهم- ابن عصره المدرك لما كان عليه الجمود فى القرن التاسع عشر، وما ينبغى للخروج من التخبط فى الظلمة والجهالة.
من هؤلاء الناظرين البصراء إلى النور بعد منتصف القرن التاسع عشر، بل فى مقدمتهم فيما يقول الأستاذ العقاد نابغتنا الريف الأزهرى الذى عَلِمَ عِلْمً اليقين، بل آمن إيمان الدين المتين، أن «التقدم العصرى» رهين بعلوم لنا أهملناها وهجرناها، وعلوم للمعتدين علينا سبقونا إليها .
يقول الأستاذ الإمام محمد عبده فى مقال كتبه للأهرام الأسبوعية :
«ليت شعرى إذا كان هذا حالنا بالنسبة إلى علوم قد أرضعت ثدى الإسلام ُوغذِّيـت بلبانه، وتربت فى حجره، وتقلَّدت فى إيوانه منذ زمن يزيد على ألف سنة... فما حالنا بالنسبة إلى علوم جديدة مفيدة هى من لوازم حياتنا فى هذه الأزمان... لا بد لنا من اكتسابها وبذل المجهود فى طلبها ؟ ... كنا نؤمل أن المُبنج يفيق بشم روح النوشادر... فى زمان جرى فيه سيل العلوم َّ حتى عمّ أنحاء الكرة على العموم... وظهر فيه التوازن بينها وبين أحوالنا المهجنة ؛ كثروتهم وفاقتنا، وعزتهم وذلّتنا، وقوتهم وضعفنـا، وقدرتهم وعجزنا، َوصولتهم وانهزامنا، وغير ذلك من المزايا والرزايا التى لا تُعد... لكن صمّت الآذان وعميت الأبصار، ختم الله على قلوبهم وسمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم».
* * *
كان الشاب محمد عبده، يدعو هذه الدعوة وهو فى الطليعة من أبناء جيله، ولكنه سجل بها فيا يقول الأستاذ العقاد طابع العصر كله، من هزيع الليل الأخير إلى مطلع النهار.
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