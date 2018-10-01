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بورصة وشركات
فاروس تقتنص سوق الصفقات بالبورصة خلال سبتمبر
الإثنين 01 أكتوبر 2018 11:21 ص
فاروس اللوجو الجديد
أخر الأخبار
فاروس اللوجو الجديد
مصطفى طلعت:
تصدر شركة فاروس لتداول الأوراق المالية قائمة شركات السمسرة فيما يتعلق بتنفيذات سوق الصفقات بالبورصة خلال شهر سبتمبر المنقضي.
ونفذت "فاروس" صفقات بقيمة 1.2 مليار جنيه من خلال حصة سوقية قدرها 24.2%، بينما جاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوارق المالية في المرتبة الثانية بحصة 15% وبقيمة 797.2 مليون جنيه.
واقتنصت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية المالية المركز الثالث بحصة 14% بقيمة 751 مليون جنيه، بينما احتلت أرقام لتداول الأوراق المالية المركز الرابع بحصة بلغت 8.4% بقيمة 447.8 مليون جنيه.
واحتلت الترتيب من الخامس حتى العاشر كل من: "العربي الإفريقي ومترو والقارة الدولية والتجاري الدولي ونعيم وإيجي تريند لتداول الأوراق المالية".
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