هيرميس تعلن إتمام طرح القاهرة للاستثمار بقيمة 1.2 مليار جنيه

مصططفى طلعت:





أعلنت المجموعة المالية هيرميس اليوم الإثنين عن إتمام الطرح العام لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية في البورصة المصرية، وذلك في عملية بلغت قيمتها الإجمالية 1.244 مليار جنيه.





وتعد شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية أكبر شركة قطاع خاص متخصصة في تقديم باقة شاملة من الخدمات التعليمية في مصر، وذلك من خلال 19 مدرسة تخدم أكثر من 24 ألف طالب اعتبارًا من العام الدراسي 2018. وتقوم الشركة بتشغيل أغلب مدارسها تحت ثلاث علامات تجارية وهي Mavericks، وFutures وRising Stars، والتي تقدم مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية بما في ذلك المناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية.





وتستهدف الشركة بشكل رئيسي أصحاب الدخول المتوسطة، سعيًا لتزويدهم بالمناهج الدراسية عالية الجودة بأسعار مناسبة. كما تغطي أنشطة الشركة قطاع التعليم العالي من خلال جامعة بدر بالقاهرة التي تضم 9 كليات مختلفة اعتبارًا من العام الدراسي 2018، تضم أكثر من 7600 طالب وشبكة علاقات قوية مع أبرز 25 جامعة على الساحة العالمية.





وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي الأوحد ومدير الطرح لأسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بالبورصة المصرية.





وفي هذا السياق أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع بنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، عن سروره بإتمام هذه الصفقة التي تعد إضافة جديدة للبورصة المصرية نظرًا للمقومات الفريدة التي يتمتع بها قطاع الخدمات التعليمية سريع النمو وكذلك الفرص الاستثمارية التي ينبض بها ذلك القطاع الجذاب.





وأشار جاد إلى أن تلك المقومات تتمثل في الطلب القوي على الخدمات التعليمية والنمو السريع مدعومًا بالتركيبة السكانية الفريدة التي يحظى بها السوق المصري.





ولفت جاد أن قلة عدد اللاعبين وندرة الاستثمارات في قطاع التعليم يطرح فرصة ذهبية للمجموعة المالية هيرميس في ظل قدرتنا على بناء قاعدة قوية ومتنوعة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بذلك القطاع الواعد.





وشهدت عملية الطرح قيام المساهمون الرئيسيون شركة Social Impact Capital (SIC) ومجموعة من صغار المساهمين، بطرح حصة 37.8% من أسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية في البورصة المصرية أو ما يعادل 207,259,025 سهم لصالح المستثمرين الأفراد ومجموعة من أبرز الشركات والمؤسسات المالية، وذلك بسعر 6.00 جنيه للسهم. وبناء على ذلك بلغ إجمالي رأس المال السوقي للشركة 3.287 مليار جنيه وقت إتمام القيد بالبورصة المصرية تحت كود «CIRA.CA».





وبعد إتمام عملية الطرح الثانوي سيقوم المساهم الرئيسي شركة SIC بضخ جزء من حصيلة الطرح، عن طريق الاكتتاب المغلق بنفس سعر الطرح، لزيادة رأسمال شركة القاهرة للاستثمار والتنمية.





جدير بالذكر أن الشركة سوف تستخدم حصيلة زيادة رأس المال في تمويل خطة التوسعات الاستراتيجية التي تتبلور في تنمية عدد المدارس التابعة والتوسع الجغرافي، وذلك بالتزامن مع تنويع فرص الاستثمار بالمزيد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية.





ومن جانبه قال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع بنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس أن نجاح طرح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية هو امتداد لسابقة الأعمال المشرفة التي تحظى بها المجموعة المالية هيرميس في إتاحة القطاعات الجديدة أمام الجمهور بالبورصة المصرية ودورها الرائد في دعم البورصات الإقليمية التي تعمل بها الشركة.





وأضاف أن طرح إحدى الشركات العاملة بقطاع الخدمات التعليمية يأتي ضمن سلسلة من الطروحات الأولى من نوعها التي يقوم بها قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في عدد من القطاعات الاستراتيجية ومن بينها قطاعي الرعاية الصحية والألبان وهو ما يؤكد على قدرة الشركة على تسويق الفرص الاستثمارية الجديدة لأبرز المستثمرين على الساحتين المحلية والدولية بفضل المنتجات البحثية فائقة الجودة والدراية العميقة بالأسواق التي تعمل بها الشركة.





وأشار عبيد إلى الدور البارز الذي يلعبه قطاعي الاستثمار المباشر وإدارة الأصول في ذلك الصدد، وهو ما انعكس في قدرة المنصة التعليمية الجديدة التي أطلقها قطاع الاستثمار المباشر على الاستحواذ على أربع مدارس في شهر مايو الماضي بالتعاون مؤسسة GEMS، وهي إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة بالمنطقة.





ويأتي طرح أسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ضمن سلسلة صفقات رأس المال البالغ عددها 12 صفقة، التي نفذتها المجموعة المالية هيرميس منذ بداية العام الجاري، ومن بينها:

• زيادة رأسمال لصالح قدامى مساهمي مجموعة مستشفيات كليوباترا بقيمة 40 مليون دولار

• زيادة رأسمال شركة أورانج بقيمة 866 مليون دولار

• بيع حصة من أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بقيمة 52 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي

• إتمام الطرح العام لأسهم ASA International للتمويل متناهي الصغر في بورصة لندن للأوراق المالية

• إتمام صفقة بيع بالسوق الثانوي لحصة 17% من أسهم شركة هيومن سوفت القابضة بقيمة حوالي 226 مليون دولار في بورصة الكويت