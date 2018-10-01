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اتصالات وتكنولوجيا
مستند| 600 ألف جنيه تكلفة توصيل «ADSL» للمدارس الدولية والخاصة
الإثنين 01 أكتوبر 2018 10:49 ص
مستند| 600 ألف جنيه تكلفة توصيل «ADSL» للمدارس الدولية والخاصة
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مستند| 600 ألف جنيه تكلفة توصيل «ADSL» للمدارس الدولية والخاصة
■ منها 391 ألفا رسوما للمصرية للاتصالات.. وصاحب مدرسة: مرتفعة جدا
■ المال –خاص
تجاوزت تكلفة توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة «Adsl» إلى المدارس الدولية والخاصة على مستوى الجمهورية، 600 ألف جنيه.
وقال صاحب مدرسة خاصة لـ«المال»، إن شركة المصرية للاتصالات تحصَل رسوم مقايسة من أصحاب المدارس تبلغ 22 ألف دولار( ما يعادل 391.8 ألف جنيه، إضافة إلى 275 ألف جنيه سنويا تمثل تكلفة توصيل الخدمة نفسها للمدرسة، بسرعة 32 ميجابايت لكل ثانية «الباندويدث»).
وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم - فى تصريحات سابقة - عن الانتهاء من توصيل شبكات «الفايبر» إلى 1800 من أصل 2530 مدرسة كمرحلة أولى، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات.
وأوضح صاحب المدرسة، الذى رفض ذكر اسمه، أن المصرية للاتصالات تقوم بتوصيل شبكة الفايبر إلى باب المدرسة، وتتولى الأخيرة طرح مناقصة على الشركات المتخصصة لتوصيلها إلى الفصول الدراسية، مبينا أن سعر كابل الفايبر يبلغ دولارا و20 سنتا.
وأكد أن المدارس الحكومية تحصل على الخدمة بالمجان، بينما يتعين على صاحب المدرسة الخاصة التوجه إلى أقرب سنترال لبحث إمكانية مد «الفايبر» فى المنطقة المحيطة بها، ومن ثم بدء إجراءات التعاقد، واعتبر أن رسوم الخدمة مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن المدرسة تحتاج إلى سرعة «8 ميجا» لإتاحة تطبيقات تفاعلية للطلاب خلال العملية التعليمية.
وكانت وزارتا الاتصالات والتعليم قد وقعتا بروتوكول تعاون مشترك فى يوليو الماضى، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية من أجل تطوير شبكة البنية التحتية الخاصة بالمدارس وإتاحة خدمات «ADSL» لها.
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