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تأميـــن

تسهيلات جديدة لتسجيل وسطاء التأمين

عبد الخالق عمر رئيس جمعية المستقبل لنشر الوساطة التأمينية- المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة
عبد الخالق عمر رئيس جمعية المستقبل لنشر الوساطة التأمينية- المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة
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عبد الخالق عمر رئيس جمعية المستقبل لنشر الوساطة التأمينية- المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة

كتب- ماهر أبو الفضل:

جددت جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية، مطالبتها للهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة وضع الآليات التي تهدف الي تخفيف العبء عن كاهل وسطاء التأمين أثناء أداء الإمتحانات المؤهلة للحصول علي تراخيص مزاولة النشاط والتسجيل بالسجلات المخصصة لهذا الغرض.

كشف عبد الخالق عمر، رئيس مجلس إدارة جمعية المستقبل، عن الاتصال التليفوني الذي أجراه مع المستشار رضا عبد المعطي ، نائب رئيس الرقابة المالية ، ومناقشته في مدي إمكانية إتخاذ الاجراءات الداعمة لتخفيف العبء والمعاناة عن وسطاء التأمين والتي يواجهونها أثناء التسجيل وأداء الامتحانات بمقر الهيئة في القرية الذكية.

واشار الي ان الجمعية جددت مطالبها التي عرضتها علي الهيئة في فترة ماضية والتي تهدف الي تحقيق هذا الغرض، لافتا لي انه تقدم بمقترحان، اولهما إمكانية أداء الوسطاء- الراغبين في التسجيل والحصول علي ترخيص مزاولة النشاط او تجديده – الامتحانات في أخر يوم للدورة التدريبية التي تعقدها اغلرقابة المالية، وان يكون ذلك أمرا إختياريا، علي أن يتم ابلاغ المسئول برغبة الوسطاء الراغبين في أداء الامتحان نهاية أخر يوم للدورة التدريبية.

وأوضح عمر، ان المقترح الثاني له علاقة بإتاحة الحجز واداء الامتحانانت في مقر الرقابة المالية القديم بوسط البلد، وليس في المقر الحالي بالقرية الذكية والذي يمثل الوصول اليه ارهاقا للوسطاء ، علي الاقل كبار السن ، لاسيما وانهم مقيمون في محافظات الجمهورية المختلفة.

وكشف رئيس جمعية المستقبل أن نائب رئيس الرقابة، المستشار رضا عبد المعطي، أبدي تفهما للمقترحات ونُبل مقاصدها، وأفاد بتنفيذ الهيئة للمقترح الاول بالفعل، وانه يمكن الاعلان عن ذلك لمن ريغب في اداء الامتحان نهاية اليوم الاخير من الدورة التدريبية.

وفيما يتعلق بالمقترح الثاني، أكد عمر، أن نائب رئيس الرقابة المالية، لم يمانع تنفيذه طالما سيساهم في تخفيف العبء من علي كاهل الوسطاء ، كاشفا عن وعد المستشار رضا عبد المعطي بدراسته واتخاذ القرارات الملائمة بشأنه في أقرب وقت.

 وتأسست جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية في نهاية ديسمبر عام 2015 كجمعية أهلية تم إشهارها برقم 5781 بوزارة التضامن الاجتماعي طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002.

وتهدف الجمعية –وهي غير هادفة للربح- الي نشر مهنة الوساطة التأمينية لدي أوساط جديدة منها خريجي الكليات والمعاهد كمهنة تستحق الاهتمام وتفتح باب للعمل، بالاضافة الي تطوير مهنة الوساطة عن طريق الأخذ بكل الوسائل التدريبية والتعليمية التي تساهم في تطوير الوسطاء وإكسابهم مهارات مرتبطة باساليب البيع والخدمات اللاحقة له.

كما تهدف الجمعية الي نشر الوعي التأميني لدي العاملين والعملاء من منطلق الإيمان بالمهنة والدور المحوري الذي يلعبه وسيط التأمين كرقم فاعل في معادلة زيادة الوعي التأميني بشكل عام، بالاضافة الي تدريب الوسطاء لرفع كفاءتهم بطرق حديثة مثل التدريب عن بُعد وعقد ورش العمل، علاوة علي الاتفاق مع معاهد التعليم والتدريب ذات السمعة في مجال التأمين وتسهيل الاجراءات للوسطاء في الاشتراك بالدبلومات المتخصصة لهذه المعاهد، وكذلك تنظيم الندوات الهادفة لزيادة الثقافة العامة، وإعداد وتقديم ونشر الدراسات والاحصاءات الداعمة للوسيط.


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