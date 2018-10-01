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بورصة وشركات
البورصة تستقبل شهر أكتوبر على هبوط طفيف
الإثنين 01 أكتوبر 2018 11:15 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، أولى جلسات شهر أكتوبر، وسط ضغط بيعي للمستثمرين المحليين.
وتراجع مؤشر "egx30" الرئيسي 0.46% ليصل إلى 14549.69 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.02% ليسجل 712.27 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا 0.09 % إلى 1809.2 نقطة.
وشهدت مؤشرات البوصة تراجعات خلال شهر سبتمبر المنقضي إذ هبط المؤشر الرئيسي 8.7% الي 14616 نقطة ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.6% ليصل الى 712 نقطة والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 6.4% ليسجل مستوى 1811 نقطة.
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