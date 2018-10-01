«نقل الإسكندرية» ترفع مذكرة للوزير لتحديد آلية اختيار استشارى «ترام الرمل»

هشام عرفات وزير النقل 9



■ مسئول: الأمر سيتضح عقب الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة القومية للأنفاق



مدحت إسماعيل



رفعت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية مذكرة للدكتور هشام عرفات، وزير النقل، لتحديد الموقف النهائى لآلية اختيار استشارى لمشروع ترام الرمل بالمحافظة.



كشف اللواء خالد عليوة، رئيس الهيئة، لـ«المال»، إن الهيئة القومية للأنفاق باعتبارها المشرف على اختيار استشارى المشروع، ألغت خلال الفترة الماضية المناقصة التى تأهل فيها 3 تحالفت عالمية، لتنفيذ التصميم والإشراف على ترام الرمل.



وأرجع ذلك إلى تقديم تلك الشركات عروضًا مالية أكبر من القيمة التقديرية المحددة للأعمال المطلوبة من جانب اللجنة المشكلة من هيئة الأنفاق وهيئة النقل العام بالإسكندرية، المالك للمشروع.



وأوضح عليوة أن نقل الإسكندرية فى انتظار تحديد الموقف والإجراءات التى سيتم البدء فيها خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ المشروع.



من جانب آخر قال مصدر مسئول بوزارة النقل إن اختيار استشارى للمشروع ما زال قيد الدراسة حاليًا من جانب الوزارة والهيئة القومية للأنفاق، ولم يحدد هل سيتم طرح مناقصة جديدة عامة على الشركات العالمية المتخصصة أو سيتم إسناد الأعمال بالأمر المباشر.



ولفت المصدر إلى أن الهيئة القومية للأنفاق طالبت الوزير بتحديد اختصاصاتها فى المشروع، وهل ستشمل مشاركة هيئة النقل العام بالإسكندرية فى التنفيذ فقط، أم ستمتد إلى الإشراف والإدارة فيما بعد، إلى جانب تحديد الجهة التى ستوقع على قروض المشروع، مضيفًا أن الأمر سيتضح أكثر عقب الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق الجديد.



وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قد قرر مطلع سبتمبر الماضى تكليف الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل، للقيام بمهام رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى جانب مهام عمله، وذلك لحين تعيين رئيس جديد لها خلفًا للواء مهندس طارق جمال الدين الذى انتهت مدة إعارته القانونية من عمله.



ومن المقرر أن تحصل وزارة النقل على قروض بقيمة 291 مليون يورو، لتمويل المشروع من المفوضية الأوروبية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، و117 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة، وتستغرق فترة التنفيذ 3 أعوام.



وبحسب دراسة أعدتها الوكالة الفرنسية للتنمية، فإنه من المقرر أن يحتفظ الترام بالخط الحالى الواصل بين الرمل وفيكتوريا، مع بعض التعديلات الطفيفة، والعمل على مده إلى الجنوب الغربى من خلال إنشاء وصلة جديدة، بطول 900 متر فقط، بين ميدانى المنشية وميدان أحمد عرابى.



جاءت مشاركة القومية للأنفاق فى المشروع بتكليف من رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، نظرًا لخبرة الهيئة فى تنفيذ مشروعات الجر بالكهرباء، وإجراء المفاوضات مع جهات التمويل.



ويشمل مشروع التطوير 27 محطة تفصل بينها مسافة بمتوسط 510 أمتار، ويرتفع خط الترام فوق الكبارى فى 6 مواقع، يبلغ طولها الإجمالى 4 كم، للحد من الاحتكاك بحركة السيارات والمشاة، مع شراء 30 عربة، فضلاً عن تطوير الأماكن العامة المحيطة بالمحطات المحورية الرئيسية الرمل، وسيدى جابر، وفيكتوريا»، لتيسير الوصول للقطارات والحافلات وسيارات الأجرة، ومتوقع أن يبلغ متوسط عدد ركابه خلال اليوم ما بين 250، و300 ألف راكب.