3.7 مليار جنيه حصيلة هيئات الموانئ من شركات الحاويات الحكومية

ميناء الإسكندرية



السيد فؤاد



حصلت هيئات موانئ الإسكندرية ودمياط، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، التى حلت محل هيئة موانئ بورسعيد، التابعة لوزارة النقل، على قرابة 3.7 مليار جنيه، من شركات الحاويات الثلاث - الإسكندرية، بورسعيد، ودمياط، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، خلال العام المالى الماضى.



وتمثل تلك المبالغ حصة الهيئات من إيرادات كل شركة، علاوة على إيجار الأراضى والأرصفة، ومقابل حق الانتفاع الذى تدفعه كل شركة لهيئة الميناء” مانحة الترخيص”.



وأكدت مصادر لـ «المال» أن هيئة ميناء الإسكندرية حصلت على 1.165 مليار جنيه من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، وتشارك الهيئة فى الشركة بحصة %39.6 ، ومن المقرر التنازل عن %10 منها فى الطرح الذى سيتم خلال أيام، ضمن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة.



فيما حصلت هيئة ميناء دمياط على 2.1 مليار جنيه، من شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، تمثل إيجارات الأرصفة والساحات، وحصتها فى فائض السيولة والأرباح، وتمتلك الهيئة %25 بها.



وحصلت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على 427 مليون جنيه، من شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة، وتمتلك الهيئة حصة قدرها %38.5 بها، بالإضافة لمقابل الانتفاع بالأراضى والأرصفة والساحات التخزينية.



وحققت شركة دمياط لتداول الحاويات، إيرادات خلال العام المالى الماضي، بنحو 1.546 مليار جنيه، مقابل 1.041 مليار جنيه فى العام قبل الماضي، وصافى أرباح 1.162 مليار جنيه، مقابل 908 ملايين جنيه فى العام السابق، فيما بلغت إيرادات النشاط للإسكندرية للحاويات 3.015 مليار جنيه، مقابل 2.713 مليار جنيه فى العام قبل الماضي، وصافى أرباح 2.453 مليار جنيه، مقابل 2.204 مليار جنيه فى العام قبل الماضى.



وبلغ إجمالى إيرادات بورسعيد لتداول الحاويات قرابة 1.143 مليار جنيه، مقابل 1.018 مليار جنيه فى العام قبل الماضي، وحققت ربح صافى ربحها 750 مليون جنيه، مقابل 708 ملايين جنيه فى العام قبل الماضى.