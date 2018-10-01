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ثقافة وفنون
فرقة جين ميونج تجسد الحداثة والتقليد في عروضها بدار الأوبر
الإثنين 01 أكتوبر 2018 11:14 ص
فرقة "جين ميونج" الكورية في دار الأوبرا
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فرقة "جين ميونج" الكورية في دار الأوبرا
سمر السيد:
قالت سفارة كوريا الجنوبية لدي القاهرة، إن فرقة جين ميونج الكورية قدمت أمس الأحد، أولى عروضها على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا وسط حضور كبير لمحبي الثقافة الكورية في مصر.
وأكد السفير الكوري يون يو شيول في كلمته الافتتاحية على دور الثقافة في تعزيز التفاهم بين الشعبين الكوري والمصري، معرباً عن أمله في أن تنال عروض الفرقة الكورية إعجاب الجمهور المصري.
وقال إن فرقة جين ميونج تسعى إلى تقديم الثقافة التقليدية الكورية في ثوب حديث، مشيراً إلى أن عروضها تتسم بالحيوية التي تميز رقصات الكي بوب ولكن باستخدام الآلات الموسيقة التقليدية.
ومن جانبه أعرب د. مجدي بغدادي رئيس البيت الفني للأوبرا عن شكره للسفارة الكورية لدورها في إثراء التعاون الثقافي المتميز بين البلدين، مشيراً إلى أن العروض الكورية التي ستقدمها فرقة جين ميونج الكورية تجسد القيم الفنية المتأصلة في الثقافة الكورية.
وقد قدمت الفرقة التي تزور مصر للمرة الثانية مجموعة من عروضها المتميزة التي تجمع بين الحداثة والتقليد بحيث امتزجت عروضها الإيقاعية التي تعتمد على الطبول التقليدية الكورية برقصات "بي بوي" و"بيت بوكس" الحديثة.
ومن المقرر أن تقدم الفرقة حفلة أخرى لمحبي الثقافة الكورية في الإسكندرية غداً على مسرح سيد درويش في الثامنة مساءً علماً بأن الدخول سيكون مجاناً.
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