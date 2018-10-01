غرفة القاهرة و«مصر للتأمين» توقعان أكبر وثيقة جماعية على «الممتلكات»

إبراهيم العربى



■ العربي: الشركة تتحمل حتى 10 ملايين جنيه تعويضات.. والعقد هدية للتجار فى العام الأول من تطبيقه

■ على شكري: التفاوض على تغطية خسائر الحوادث والثورات والكوارث الطبيعية لأول مرة.. والعقد يسرى مطلع 2019



دعاء حسني



تستعد الغرفة التجارية بالقاهرة خلال أيام للتوقيع على أكبر وثيقة تأمين جماعية على الممتلكات مع شركة مصر للتأمين، تغطى قرابة 80 ألف تاجر، ضد الحوادث والكوارث الطبيعية والخسائر فى الممتلكات جراء قيام ثورات.



قال إبراهيم العربى، رئيس الغرفة، لـ«المال»، إن مجلس إدارة الغرفة يناقش التعاقد مع شركة مصر للتأمين، لمساندة التجار وتعويضهم ضد أى تلف فى الممتلكات، لافتًا إلى أنه فور توقيع مجلس إدارة الغرفة على العقد سيرسله إلى وزارة التجارة والصناعة لاعتماده قبل نهاية العام، على أن يتم صرف قيمة العقد لشركة التأمين من الاحتياطى العام للغرفة.



وكشف العربى أن قيمة العقد ستتحمله الغرفة عن التجار فى أول سنة، قائلاً: «العقد هدية من الغرفة للتجار فى أول عام، ثم يمكن للتجار الراغبين فى الاستمرار أو رفع قيمة التأمين المطلوبة التعاقد بشكل فردى مع شركة التأمين لإجراء التغييرات المطلوبة، حيث تركنا للتاجر حرية التفاوض مع الشركة فى بنود العقد الذى ستوقعه الغرفة مع شركة مصر للتأمين».



وأضاف أن بوليصة التأمين التى ستوقع مع شركة مصر، سيستفيد منها التجار ممن سددوا اشتراك الغرفة خلال العامين الحالى والماضي.



وقال على شكرى، نائب رئيس الغرفة، إن التجار المستفيدين من التعاقد يبلغ عددهم 80 ألف تاجر سددوا اشتراك الغرفة من أصل 526 ألفًا، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية بالقاهرة.



وأضاف أن «مصر للتأمين« أبدت استعدادًا لتقديم تعويضات بحد أقصى 100 ألف جنيه للفرد، 10 ملايين جنيه لتجار الغرفة ككل، فى أول عام لتطبيق العقد، وستكون التعويضات ضد أى تلف يحدث فى الممتلكات للتجار.



وأكد شكرى أن وثيقة التأمين التى ستوقعها الغرفة بشكل جماعى مع شركة مصر تعد الأولى من نوعها،ـ لكونها موقعة على «المشاع» مع الغرفة ككيان وغير محدد بها أسماء التجار المستفيدين.



وأضاف أنه سيتم تقديم تعويضات للتجار تم التفاوض عليها فى العقد عن أى تلف أو خسائر للممتلكات ضد الكوارث الطبيعية كالزلازل وخلافه، أو الحوادث كالسرقات والحرائق،

كما ستشمل تعويضات للتجار حال حدوث خسائر فى ممتلكاتهم نتيجة قيام ثورات.



وكشف شكرى لـ«المال«، أن قيمة العقد الذى ستوقعه الغرفة مع شركة مصر للتأمين، يتراوح بين 250 و280 ألف جنيه تمثل تكلفة الشهر الألو من الوثيقة، ومرجح أن يسرى بدءا من 2019، ويجدد سنوياً.



وأضاف أن القسط الذى سيتحمله التاجر، سيتراوح بين 50 و100 جنيه سنويًا، ولكنه سيكون بدءاً من العام الثانى للتعاقد، وستتحمل الغرفة القيمة كاملة عوضاً عن التجار فى عامه الأول، لافتاً إلى أن الغرفة تستهدف جذب شريحة كبيرة من التجار المقيدين بجمعيتها العمومية، ولكنهم لا يستفيدون من خدمات الغرف.



وأشار شكرى إلى أن العتبة والغورية والموسكى، هى أكثر 3 مناطق تجارية عُرضة للحوادث فى السنوات الأخيرة، خاصة فى ظل التوصيلات الكهربائية العشوائية بها، موضحًا أن التاجر كان يحصل على تعويضات زهيدة للغاية من الغرفة تتراوح قيمتها بين 3 و5 آلاف جنيه، ولم تكن لتغطى الخسائر فى الممتلكات التى تعرض لها بسبب الحوادث، وهو ما حدث مؤخرًا كحريق الموسكى وغيره، الأمر الذى سيعود بالنفع على تجار هذه المناطق، حال شملهم العقد المنتظر.



وشدد شكرى على أن التاجر المسدد لاشتراك الغرفة فقط، هو من سيستفيد من وثيقة التأمين، أما من لم يسدد حال تعرضه لحادث فلن تتدخل الغرفة لتعويضه مالياً.