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بورصة وشركات
البورصة تحتفل ببدء التداول على سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية
الإثنين 01 أكتوبر 2018 10:31 ص
البورصة المصرية
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البورصة
شريف عمر وأسماء السيد:
تحتفل البورصة المصرية اليوم، ببدء التداول على سهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بحصور محمد فريد رئيس البورصة المصرية وحسن القلا رئيس مجلس الادارة ومحمد القلا العضو المنتدب.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت مؤخرا على طرح الشركة جزءًا من أسهمها.
وتتولى المجموعة المالية هيرمس، مهام المنسق العالمى ومدير الطرح، فيما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاه الاستشارات القانونية للطرح داخليا، ومكتب وايت آند كيس مهام الاستشارات القانونية خارجيا، بجانب مكتب GIDE العالمى للاستشارات القانونية.
وتعمل القاهرة للاستثمار فى مجال إنشاء وإدارة المنشآت التعليمية، وتمتلك سلاسل مدارس فيوتشر للغات بجانب جامعة بدر، كما تملك مشروعات عقارية فى منطقة المقطم، ولديها منشآت علاجية، واستثمارات بمجال تجارة الأدوات الطبية وأجهزة المستشفيات، والخدمات البترولية
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