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بورصة وشركات
شركة هولندية تشترى «هيات إيجيبت» بنحو 200 مليون جنيه
الإثنين 01 أكتوبر 2018 10:26 ص
حفاضات الأطفال
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حفاضات الأطفال
■ مصادر: الصفقة تشمل تخارج hayat التركية.. والقاهرة الدولية سمسار نقل الملكية
شريف عمر
استحوذت إحدى الشركات الهولندية على كامل أسهم شركة هيات إيجيبت للمنتجات الصحية، فى صفقة قاربت قيمتها 200 مليون جنيه، ونتج عنها تخارج شركة hayat التركية، من هيكل الملكية.
تعتبر هيات إيجيبت إحدى الشركات العاملة فى مجال الرعاية الصحية، وكانت تتبع مجموعة hayat التركية، وتمتلك مصنعاً بالسادس من أكتوبر، ومن أبرز منتجاتها حفاضات أطفال مولفيكس، وبيبم، ومولبد، إلى جانب منتجات رعاية أخرى للنساء، مثل جولى.
وقالت مصادر مقربة من الصفقة أنها نفذت خلال الأسبوع الماضى، وتم نقل ملكية الأسهم فى سوق الصفقات بالبورصة، لافتة إلى أن الصفقة شملت الاستحواذ على مصنع الشركة بالسادس من أكتوبر، إلى جانب شراء شركة التوزيع التابعة للمجموعة فى السوق المحلية.
وأكدت المصادر لـ «المال»، أنه من المنتظر ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصنع الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية، فى ظل الطلب المتزايد على المنتجات، سواء المخصصة للأطفال أو النساء، إلى جانب السعى لرفع الحصة السوقية، علاوة على استغلال ارتفاع الطلب على المنتجات التى تناسب الطبقة المتوسطة، أو منخفضة الدخل.
واشارت المصادر إلى أن الشركة الهولندية اتفقت مع الطرف التركى على بقاء الإسم التجارى للشركة دون تغيير، مع استمرار تصنيع نفس المنتجات، وتم تقييم الأسهم وفقاً لقيمة عادلة تم الاتفاق عليها بين الطرفين، فيما رفضت المصادر الكشف عن اسم المشتري.
واستبعدت أن يكون تخارج الشركة التركية ناتج عن أزمات سياسية، أو اقتصادية، مؤكدة أن الصفقة تأتى فى إطار استثمارى بحت، يتمثل فى رغبة الشركة الهولندية فى استغلال الرواج الاستثمارى بالسوق المحلية، والكثافة السكانية التى تتطلب زيادة منتجات هيات إيجيبت.
وأكدت مصادر أن شركة القاهرة الدولية لتداول الأوراق المالية، تولت مهام سمسار نقل الملكية بالبورصة. وتعتبر hayat التركية من أبرز شركات صناعة حفاضات الأطفال، وتأسست عام 1937، وتتواجد فى أكثر من 100 سوق عالمية، وتمتلك مصانع فى عدة بلدان، مثل إيران، ومصر، وبلغاريا، والجزائر، والمغرب، وروسيا، ونيجيريا، وباكستان.
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