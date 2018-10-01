النقل النهرى



محمود محسن



قال عبد العظيم محمد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى، بوزارة النقل، إن نسبة المنقول من البضائع عبر نهر النيل، ارتفعت بنسبة تتراوح من 5 إلى %10 خلال 9 أشهر فى العام الحالى، مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضى.



أضاف محمد، أن الهيئة تسعى لزيادة المنقول من البضائع خلال الأعوام المقبلة، ومن ثم التعاون مع القطاعات لزيادة المنقول، عبر توفير البنية التحتية الجيدة وهى ممثلة فى الصنادل.



لفت رئيس هيئة النقل النهرى إلى أن عدد الصنادل لا يتعدى 360 صندل فى الوقت الحالى، تابعة لشركات قطاع الأعمال، وعدد من شركات القطاع الخاص، وهناك خطة للارتقاء بالنبية الأساسية للقطاع، لجذب الناقلين إلى استغلال النيل لنقل المنتجات والبضائع، لا سيما أن التعريفة منخفضة مقارنة بالشاحنات، التى تستحوذ على %90 من المنقول سنوياً.



أشار محمد إلى أن الهيئة تعمل على تطوير البنية الأساسية وهى، تكريك المسارات الملاحية الحالية وزيادة أعدادها، وصيانة الأهوسة وزيادة عدد ساعات العمل بها.



يذكر أن هيئة النقل النهرى يتبع لها 10 أهوسة فى الدلتا، فى حين باقى الأهوسة تتبع وزارة الموارد المائية والرى.



تجرى هيئة النقل النهرى فى الوقت الحالى مباحثات، مع عدد من الجهات الدولية التى توفر منح، منها وكالة اليابان للتعاون الدولى “الجايكا”، لتوفير الدعم المناسب للهيئة لإجراء بعض الدراسات التى ستعمد عليها خلال الفترة المقبلة فيما يخص المنقول عبر النيل، ومتطلبات السوق لانجاح زيادة المنقول.



تنفذ الهيئة خلال العام المالى الحالى، حزمة من المشروعات، منها إجراء أعمال تطهير المجرى الملاحى فى المسافة من نجع حمادى إلى أسيوط بتكلفة 94.5 مليون جنيه، إلى جانب تطهير منطقة بحرى قناطر أسيوط بتكلفة 100 مليون جنيه، إضافة إلى إحلال وتجديد 2 كوبرى على ترعة الإسماعيلية بتكلفة 50 مليونًا، وشراء 1000 شمندورة من إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس تكلفة 50 مليون جنيه، طبقاً للاتفاق المبرم بين الهيئة خلال الفترة الماضية.