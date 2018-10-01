«التضامن» تدرس فتح أكشاك تتلقى أوراق المنضمين لبرنامج «فرصة للتشغيل»

غادة والى 2



مدحت إسماعيل



تدرس وزارة التضامن الاجتماعى فتح «أكشاك» ومنافذ بوحدات التضامن الاجتماعى، فى 8 محافظات غالبيتها فى الوجه القبلى، لتلقى طلبات الراغبين بالتقدم والانضمام فى برنامج «فرصة للتشغيل»، لافتة إلى أن غالبية الأكشاك فى محافظات الصعيد، كونها الأكثر احتياجا فى الدعم وفرص التشغيل، بحسب مصدر فى الوزارة.



قال المصدر لـ«المال»، إن الوزارة تقوم خلال الفترة المقبلة، بعمل برامج تدريبية، لما يقرب 10 آلاف إخصائى اجتماعى، للعمل فى منظومة الحماية الاجتماعية، وتلقى مستندات التوظيف فى «فرصة»، وحل شكاوى الأسر المدرجة فى منظومة الدعم النقدى، والضمان الاجتماعى.



يهدف برنامج «فرصة»، إلى إتاحة فرص التشغيل للفئات القادرة على العمل فى المجتمعات المستهدفة وتوظيف قدراتها فى أعمال منتجة، ما يساهم فى رفع مستوى معيشة الأسر، ووفر البرنامج فى بداية إطلاق 50 ألف فرصة عمل، وتلقت الوزارة عقب إطلاق البرنامج 2000 فرصة أخرى، ومستهدف الوصل إلى 100 ألف فرصة عمل، والبرنامج ينفذ من خلال شركات القطاع الخاص والتى لديها خطط توسعية مستقبلية.



كانت وزيرة التضامن، غادة والى، قالت فى حوار لها مع «المال»، إن من أهم الكيانات المتعاونة حاليا مع الوزارة لتنفيذ البرنامج، شركة منيترا للأحذية بالمنطقة الحرة بمدنية نصر، أعلنت عن توفير 10 آلاف سيدة، وشركة كوك دور أعلنت عن 1800 فرصة عمل، وشركة كير سرفيس التى أعلنت عن وجود 2000 وظيفة فرد أمن، وأن الأولوية لشباب الأسر المدرجة فى برنامج كرامة وتكافل، ويوجد 250 ألف أسرة تجاوز سن أبنائهم 18 عاماً، غير منضمين فى التعليم، وتتراوح قيمة الراتب الشهرى بين 1500 - 2400 جنيه، والتأمين الاجتماعى والصحى.



أشار المصدر إلى أن التدريب يستهدف تقديم خدمات افضل للمواطنين، والتسريع من حل المشاكل الإدارية التى تواجه تطبيق برامج منظومة الحماية الاجتماعية بعدالة، والتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، واطلاع فئات كثيرة على فرص العمل المتاحة فى شركات القطاع الخاص.



تتمثل منظومة الدعم النقدى، فى برنامج تكافل وكرامة-أحد برامج الحماية المتكاملة التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى- لرفع مؤشرات الأسرة ومساعدتها للخروج من دائرة الفقر، ويضم البرنامج حاليا 2 مليون 250 ألف اسرة، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من تكافل مليونًا و950 ألف أسرة، بينما عدد مستفيدى كرامة 300 ألف مستفيد، وبلغت تكلفة «كرامة وتكافل» منذ إطلاقه فى أبريل 2015 حتى الآن 21 مليار جنيه، منها %85 مقدمة من موازنة الدولة و%15 قرض من البنك الدولى وتتحمل موازنة الدولة بداية العام المالى 2018 /2019 ميزانية تكافل وكرامة كاملة.