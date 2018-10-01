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بورصة وشركات
مهرجان الجونة يدفع «أوراسكوم» لإنشاء فندق وإضافة 300 غرفة جديدة
الإثنين 01 أكتوبر 2018 10:05 ص
الجزيرة للفنادق والسياحة 66
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الجزيرة للفنادق والسياحة 66
أسماء السيد:
تخطط شركة «أوراسكوم للفنادق مصر» للتوسع فى القطاع الفندقى فى منتجع الجونة عبر إقامة فندق جديد بخلاف إضافة ما بين 200 إلى 300 غرفة فندقية إلى السعة الموجودة، بعد الرواج الذى تحقق خلال مهرجان الجونة السينمائى.
كشفت سارة الجواهرجى، مدير علاقات المستثمرين بـ «أوراسكوم للفنادق» أن إجمالى حضور المهرجان فى هذا العام فاق عدد الوحدات الموجودة.
وقالت فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن اشغالات فنادق الشركة تجاوزت %100 خلال فترة المهرجان الذى إنتهت منذ يومين وهو ما دفع بعض الزائرين للإقامة بمدينة الغردقة، متطرقة الى أن نسبة إشغالات فنادق الجونه سجلت خلال النصف الأول من العام الجارى %80، فى حين تمتلك «أوراسكوم» 17 فندقاً بالجونة بعدد 2700 غرفه.
وتوقعت ارتفاع مبيعات القطاع العقارى فى الجونة بنهاية العام الجارى لتصل مليارى جنيه، منها 1.2 مليار جنيه تم بيعها بأول ست شهور من العام.
ويبلغ إجمالى المساحة المتاحة لـ«أوراسكوم» بالجونة حوالى 37 مليون متر مربع تم استغلال نحو 16 مليون متر فقط حتى الوقت الراهن.
كما كشفت مدير علاقات المستثمرين بالشركة، عن اعتزام شركتها اتخاذ خطوات مبدئية بشأن إنشاء «جونة جديدة« بمدينة 6 أكتوبر خلال 6 أسابيع من الأن.
وكانت أوراسكوم قد أعلنت مؤخرًا فى إحدى التصريحات الصحفية عن توقيع عقد مع هيئة التنمية العمرانية لبناء مدينة على غرار الجونة، بنفس فكر التنمية المستدامة بمدينة أكتوبر.
وحققت الشركة صافى الربح 184.6 مليون جنيه فى النصف الأول مقابل 176 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2017 .
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 1.108 مليار جنيه مقسمًا على 1.108 سهم بقيمة أسمية جنيه واحد لكل سهم.
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