«البيئة» تنسق مع «الاستثمار» للتخلص من مخلفات المناطق الحرة

لتدوير المخلفات



■ فؤاد: نستهدف التخارج تدريجياً من مشروع قش الأرز بعد نجاحه



المال-خاص



قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن وزارتها تعكف حالياً على عمل التنسيق اللازم مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لتكثيف تواجد «البيئة»، فى المناطق الحرة لمراقبة الأداء البيئى للمصانع المقامة بتلك المناطق، والتأكد تطبيق المعايير والإشتراطات البيئية، المتضمنة آليات التخلص الآمن للمخلفات الصلبة للمنشآت.



لفت إلى أن وجود الكثير من مخلفات المصانع بالمناطق الحرة الاستثمارية، وفى حاجة للتخلص منها، وفقا للمعايير البيئية الصحيحة، موضحة أن وزارة الاستثمار تسعى جادة لزيادة أعداد الشركات والاستثمارات بها، ويتطلب التعاون بين الوزارتين لتحقيق الأثر الإيجابى والاقتصادى من المشروعات.



ذكرت أن الوزارة بصدد مراجعة تقييم الآثار البيئة والاشتراطات لنسب التلوث، مطلع العام المقبل، لافتة إلى أن جهات دولية تشارك فى التقييم المقرر تنفيذه.



جاءت تصريحات وزير البيئة، رداً على تساؤلات «المال»، على هامش اللقاء الصحفى المفتوح الذى نظمته الوزارة نهاية الأسبوع الماضى، لشرح خطة العمل خلال الفترة المقبلة، والهادفة إلى زيادة الوعى البيئى لدى المواطنين.



ذكرت أن التنسيق مستمر مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، للانتهاء من الخطة الاستثمارية، وبحث آليات جذب التمويل الخارجى، لدعم المشاريع البيئية بالدولة.



أوضحت ياسمين أن الوزارة ضاعفت من دورها التنسيقى مع الوزارات، والجهات الحكومية الأخرى، بهدف زيادة دور المسئولية الاجتماعية للشركات، لا سيما مع زيادة المشروعات القومية التى تستكمل فى الفترة الحالية.



تابعت: «الجهود التى تمت فى محاربة السحابة السوداء كانت نتيجة لعمل مستمر لجهاز شئون البيئة منذ أعوام، منها مشروع المخلفات الزراعية على رأسها قش الأرز واستغلاله فى الأعلاف أو التصنيع بدلا من الحرق المكشوف.



قالت الوزيرة إن العمل البيئى يتركز حاليا على وضع خطة خمسية لتمكين المواطن والقطاع الخاص من الشعور بالمسئولية وقيادة العمل، والأوضاع البيئية، والمشاركة مع الوزارة فى التنفيذ، لتحقيق التوازن بين الموارد الطبيعية، والتوسع فى المصانع والمشاريع، خاصة القومية.



توقعت ياسمين أن يتم الانتهاء من القوانين التى قدمتها الوزارة للحكومة، خلال دورة الانعقاد المقبلة لمجلس النواب، موضحة أن حزمة القوانين تشمل، تشريعا للمخلفات، وآخر لتأسيس هيئة لإدارة المحميات اقتصاديا.