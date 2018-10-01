اليوم.. انطلاق فعاليات سيتى سكيب دبى 2018

الإسكان

بدور إبراهيم:



تنطلق اليوم فاعليات مؤتمر سيتى سكيب دبى الذى يشهد العام الحالى مشاركة مصر بالمعرض ممثلة فى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بجناح خاص، ونحو 19 شركة تطوير عقارى من كبار الكيانات العاملة بالسوق المصرية، وقد أطلقت منظمة سيتى سكيب جلوبال على مصر الدولة الفخرية لنسخة سيتى سكيب 2018، وتقوم «المال» بتغطية المؤتمر عبر موقعها الإلكترونى لحظة بلحظة وعلى صحفات الجريدة.



وكانت «المال» قد انفردت أمس بنشر خبر يتضمن دراسة الحكومة إجراء تعديلات على قانون تملك الأجانب فى مصر واشتراطات الإقامة بحيث تمنح لمدة عام مقابل تملك عقار أو أكثر بقيمة 100 ألف دولار، و3 أعوام حال امتلاك عقار أو أكثر بقيمة 300 ألف دولار و5 سنوات للعقارات بقيمة 300 ألف دولار ويتم التجديد حال الاحتفاظ بالعقار مع منح الإقامة للعميل بمجرد سداد 100 ألف دولار أو %40 من إجمالى ثمن الوحدة.



وأشارت مصادر إلى أنه يجرى أيضًا الإعداد لتطبيق التسجيل بالإيداع فى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتيح الآلية التسجيل المبدئى لحين إنهاء عمليات إجراءات الشهر العقارى، وسيتم تخصيص مكاتب داخل أجهزة المدن للتسجيل بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وتشهد فعاليات المؤتمر والمعرض حضور المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، إضافة إلى مسئولى هيئة المجتمعات ورؤساء الشركات العقارية الكبرى المشاركة بالمعرض.



وتتخطى مساحة الجناح المصرى بالمعرض 5000 متر بمشاركة شركات الأهلى للتنمية العقارية «صبور»، أوراسكوم، بالم هيلز، طلعت مصطفى، رؤية القابضة للاسثتمار العقارى، تطوير مصر، العربية للتنمية العقارية «آركو»، سيتى إيدج، كابيتال بروبرتيز، المراكز المصرية للتطوير العقارى، ماونتن فيو، مدينة نصر، السعودية المصرية للتعمير، صروح، إيدج للتطوير، وتبارك القابضة، عربية القابضة للتطوير العقارى.



وتوقع المهندس خالد عباس فى تصريحات خاصة لـ«المال» ان تلقى المشاركة المصرية صدى واسعاً، فى ظل توافد العديد من المشروعات المميزة وتمتع القطاع بأعلى العوائد الاستثمارية فى ضوء النمو المتزايد والكثافة السكانية العالية.



وأشار إلى ان المشاركة المصرية فى «سيتى سكيب 2018»، تعد الأولى من نوعها فى المحافل الدولية بعد غياب ما يقرب من 10 سنوات.

ولفت إلى أن السنوات الأربع الأخيرة قد شهدت إصدار قرار جمهورى لـ40 مدينة جديدة، تم العمل بها حالياً، وأكد أن المشاركة فى «سيتى سكيب» تأتى ضمن سلسلة دولية من المعارض تنوى الوزارة المشاركة والتواجد بها العام المقبل، منها بمدينتى جدة وأبوظبى فى شهر أبريل، ولندن فى يونيو، وهونج كونج فى شهر نوفمبر.