«النقل والهندسة» تخاطب 10 كيانات عالمية لإقامة مصنع لإطارات السيارات

إطارات



■ نائب رئيس القابضة: تغطية تكاليف الإنشاءات عبر استغلال 170 ألف متر أراضى



عصام عميرة



خاطبت شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية «إحدى شركات قطاع الأعمال العام»، 10 شركات عالمية متخصصة فى صناعة إطارات السيارات، لتقديم عروض ودراسة تفصيلية لتأسيس مصنع جديد من خلال الشراكة بين ـ النقل والهندسة ـ وشركة قطاع خاص.



قال وليد الرشيدى، نائب رئيس الشركة القابضة لـ«المال»، إنه تم إرسال الطلبات لأكبر صناع إطارات السيارات فى العالم، ومن ضمن الشركات التى تم مخاطبتها: »ميشلان الفرنسية«، و»هنكوك الكوري«، لافتاً إلى أن الاستثمارات المتوقعة لبرنامج اعادة هيكلة الشركة تقدر بنحو 200 مليون دولار.



كشف عن أن تمويل المشروع من خلال استغلال 170 ألف متر مملوكة لـ«النقل والهندسة فى الإسكندرية بمنطقة سموحة، موضحاً أنه يتوقع أن تغطى قيمة الأراضى تكاليف الإنشاءات، وسداد المديونية المتراكمة على الشركة.



يشار إلى أن الشركة القابضة كانت قد تعاقدت مبدئيا مع إحدى الشركات العالمية العامة فى تصنيع الإطارات خلال الأعوام الماضية، لإقامة المشروع، لكن انتهى الأمر بفسخ التعاقد نتيجة عدم التوافق على حصص الشراكة بين الطرفين.



أوضح أن الشركة القابضة فى انتظار الرد من جانب تلك الكيانات، ومستهدف اختيار الاستشارى قبل نهاية العام العام المالى الحالى، وبدء التنفيذ خلال الموازنة الجديدة.



تابع الرشيدى: «تم تكليف مجلس إدارة النقل والهندسة، بالاتصال بالملحق التجارى للدول المصنعة لتلك العلامات، من بينهم دول: »روسيا، وألمانيا، وفرنسا، إلى جانب كوريا الجنوبية، والصين«.



تأسست شركة النقل والهندسة 1946 للعمل فى مجال تصنيع إطارات السيارات، حملت اسم »نسر« علامة تجارية 1956. أشار إلى أن السوق المحلية واعدة لإقامة هذا المصنع لا سيما أنه لا يوجد سوى شركة منافسة فقط، وهى الإسكندرية للإطارات.



حققت شركة النقل والهندسة خسائر قدرت 202 مليون جنيه، نهاية يونيو 2018، مقابل 393 مليون جنيه خلال عام 2016 ـ2017، حققت إيرادات نحو 82.5 مليون جنيه، مقابل105.2مليون جنيه خلال العام السابق.

كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، دعمت »النقل والهندسة«، بمبلغ قيمته 200 قروض حسنة العام المالى المنتهى لتغطية تكاليف الإنتاج، فيما تبلغ إجمالى قيمة القروض التى وفرتها القابضة للشركة 1.2مليار جنيه.