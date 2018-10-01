للمرة الثانية.. «مصر للطيران» تستعين باستشارى عالمى لإعادة الهيكلة

مصر تتسلم الطائرة رقم 61 من طراز بوينج ضمن أسطول مصر للطيران

أحمد عاشور ودعاء محمود:



تسعى شركة مصر للطيران إلى التعاقد مع استشارى عالمى لوضع خطة لإعادة الهيكلة بهدف تعزيز قدراتها التنافسية، بحسب ما أعلنه سامح الحفنى، رئيس سلطة الطيران المدنى.



جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تحت عنوان «تحرير السماوات المصرية فرصة ضائعة.. أم هدر للموارد؟ والتى شهدت انتقادات حول الأسعار التنافسية لشركة مصر للطيران مقارنة بالدول الأخرى.



واستعانت مصر للطيران فى 2014 بمكتب «سيبر» العالمى لإجراء دراسات إعادة هيكلة شركاتها لتعويض الخسائر التى لحقت بها منذ ثورة 25 يناير 2011، وزيادة إيراداتها وتطوير مستوياتها.



وقال الحفنى إن سلطة الطيران المدنى تعمل على تحفيز الطيران والسياحة الوافدة لمصر عبر تقديم حوافز وتنازلات رفضها العديد من الدول مثل روسيا وأوكرانيا.



وتابع أن فترة ما بعد 2010 شهدت تأثرًا واضحًا فى حركة الطيران، موضحاً أن مصر لديها 23 مطارًا يحقق منها ما بين 3 و4 مطارات مكاسب والباقى يتعرض للخسائر.



ولفت الحفنى إلى أن الأزمات الاقليمية دفعت بعض الشركات الأوروبية لتفضل المرور من أجواء إسرائيل والأردن والسعودية بدلاً من مصر، منعًا للخطر، ففى منطقة البحر الأحمر نواجه أزمة اليمن، وفى منطقة البحر المتوسط نعانى من الصراع فى سوريا.



وأشار إلى أن المطارات فى مصر مكلفة للغاية، فعلى سبيل المثال نحتاج إلى ما يقرب من 300 مليون جنيه من أجل رصف مهبط للطائرات و700 مليون لإعداد شبكة الرادارات.



وقال إن تجربة الوزارة فى خصخصة المطارات نجحت فى مطار مرسى علم، ولكنها لم تلق نفس النجاح فى العلمين، ونعمل باستمرار على تشجيع القطاع الخاص.

فى سياق متصل، قال الحفنى للصحفيين إنه يعمل حاليًا على مراجعة جميع الاتفاقيات التى وقعتها مصر للطيران مع دول العالم، فى إطار السعى لزيادة الاستفادة منها بما يحقق عائدًا أعلى للاقتصاد المحلى.