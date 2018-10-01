وفد تجارى مصرى يزور اليونان نهاية الشهر

عمرو نصار



عصام عميرة



يخطط القسم التجارى والاقتصادى لدى السفارة اليونانية بالقاهرة، تنظيم وفد تجارى مصرى، لزيارة أثينا نهاية أكتوبر المقبل، خلال الزيارة التى يقوم بها وزير الصناعة والتجارة، عمرو نصار، خلال تلك الفترة، وفق أثاناسيوس ماكراندرو، وزير مفوض للشئون الاقتصادية والتجارية بالسفارة.



قال ماكراندرو فى تصريحات لـ«المال»، إنه يجرى العمل على تلك البعثة حالياً، وتحدد وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة «GAFI» القطاعات المشاركة فيها.



أشار إلى أنه من المقرر انعقاد قمة ثنائية مصرية يونانية وانعقاد اللجنة المشتركة الثنائية بين البلدين، علاوةً على فعاليات القمة العربية الأوروبية.



يذكر أن وزارة الخارجية المصرية أعلنت أن القمة العربية الأوروبية المقرر عقدها فى مصر تتناول أوجه التعاون العربى الأوروبى، ولن يقتصر دورها على قضايا الهجرة، وفق تصريحات الناطق باسم الخارجية، السفير أحمد أبو زيد.



كان ماكراندريو قدر فى تصريح سابق لـ«المال»، حجم الاستثمارات اليونانية العاملة بالسوق المحلية 1.3 مليار يورو، فى مجالات الورق، والأسمنت، والأغذية، والتصنيع، والألمونيوم، وأنظمة الرى واستكشافات البترول والغاز.



رغم عدم وجود إحصاءات حديثة عن حجم التجارة المشتركة بين البلدين، إلا أن آخر تصريحات وزير التجارة والصناعة السابق، طارق قابيل، الأول من مايو الماضى، تشير إلى تسجيله العام الماضى 2017 نحو 400 مليون يورو، بزيادة %43 عن حجمه العام 2016، لفت إلى أن عدد من بنود الصادرات المصرية للسوق اليونانى حقق زيادة مضطردة، خلال تلك الفترة تضمنت الأسمدة والبطاطس، والحديد المدرفل، والمنسوجات، والزيتون، والخضر المجمدة، مشيرًا إلى أن أهم الواردات المصرية من اليونان، تشمل الفاكهة، والقمح، والبلاستيك، والزيوت، وأدوات المائدة، والمضخات.



قال قابيل إن حجم الاستثمارات اليونانية فى مصر يبلغ 155 مليون دولار، فى عدد 160 مشروعا تعمل فى مجالات الصناعة، والخدمات، والإنشاءات، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والتمويل والزراعة.



كان وفداً يونانياً يضم 17 شركة قد قام بزيارة مصر فى مايو 2017، برفقة نائب وزير الخارجية اليونانى لبحث فرص الاستثمار بالسوق المحلية، بمنطقة محور قناة السويس، وإمكانية إنشاء مشروعات مشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات.



انطلق أسبوع إحياء الجذور بالإسكندرية فى 4 مايو الماضى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيريه اليونانى والقبرصى، بهدف إحياء الاحتفاء الشعبى بالجاليات اليونانية والقبرصية، التى كانت تعيش فى مصر.