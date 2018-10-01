القابضة للكيماويات تنتظر موافقة المالية وبنك الاستثمار لاستغلال الأصول

الصناعات الكيماوية

أحمد اللاهونى وعصام عميرة:



دخلت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مفاوضات مع بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية للموافقة على استغلال أصول الشركة الشرقية للدخان.



قال عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، على هامش الجمعية العمومية العادية للشرقية للدخان الأحد، إن شركته تنتظر موافقة بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية لاستغلال الأصول رغم أنها ليست مدينة لتلك الجهات، لكن يستوجب موافقة الجهات سالفة الذكر باعتبار أن الكيان يتبع «القابضة» الكيماوية.



ويبلغ إجمالى الأصول غير المستغلة للشركة الشرقية 200 ألف متر مربع، بلغت قيمتها البيعية وفقًا لآخر تقييم 2 مليار جنيه، موزعة على 6 مواقع، منها 3 فضاء، ومثلها مبان قائمة بذاتها، تضم جزءًا من المقر الرئيسى بالجيزة، ويقع على شارع الملك فيصل، ومخازن المانسترلى والزمر بالعمرانية.



وأضاف رئيس القابضة أن الشركة تواجه بعض المعوقات الإدارية الخاصة بتحويل التصاريح من النشاط الصناعى إلى التجارى والعقارى مع الجهات المعنية فى إشارة منه إلى المحليات، متوقعًا حدوث انفراجة مرتقبة فى هذا الشأن خلال الفترة المقبلة.



وقال محمد عثمان هارون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإيسترن كومبانى، فى حوار سابق لـ«المال»، إن الشركة أرسلت 3 مقترحات لوزارة قطاع الأعمال و«القابضة للصناعات الكيماوية»، إما بالبيع، أو التأجير، أو مشاركة القطاع الخاص، فى تنفيذ مشاريع تجارية بهدف الاستغلال الأمثل لأصول الشركة.



وذكر أن «الشرقية للدخان» تنتظر رد الوزارة، والشركة القابضة لطرح الأراضى الفضاء، فى مزايدة علنية للبيع، وتضم 3 قطع تتمثل فى أرض سلوم، بمحافظة الإسكندرية، وجان ماروشيان بالجيزة، على مساحة 1600 متر مربع لكل منهما، وجزيرة الدهب بالجيزة على مساحة 3200 ألف متر.



وفقًا لـ«هارون» يتبقى مقترحان من 3 تقدمت بهما الشركة للوزارة والشركة القابضة يشملان خطط إقامة مولات تجارية للمبانى القائمة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو تأجيرها، لكن الأمر قد يستغرق فترة بسبب صعوبة الإجراءات وتحويل الترخيص من النشاط الصناعى إلى التجارى.

