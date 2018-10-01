هشام توفيق: ملتزمون بتسعير الطروحات الحكومية وفق متوسط آخر شهر تداول

هشام توفيق 556996

أحمد على:



أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن تسعير الطروحات الحكومية للشركات المقيدة سيتم وفقًا لمتوسط السعر السوقى للسهم خلال أخر شهر تداول، مضافاً إليه أو مخصوما منه %10.



وشهدت الفترة الأخيرة بعض المقترحات لتغيير آلية تسعير الطروحات الحكومية للشركات المقيدة، ونص قرار من مجلس الوزراء بأن تكون وفق متوسط أخر شهر تداول، مضافاً إليه أو مخصوما منه %10، وظهرت تلك الاقتراحات بعد تراجع البورصة بشكل كبير، ما قد يؤثر على تسعير الأسهم والحصيلة المستهدفة.



وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه إذا تم تغيير آلية التسعير لتصبح متوسط سعر السهم خلال آخر 6 أشهر على سبيل المثال، فإن ذلك قد يؤثر على فرص نجاح الطرح، بسبب ارتفاع سعره عن القيمة السوقية، وهو أمر غير منطقى من الناحية الاستثمارية.



وأضاف لـ«المال»، أن طرح الشرقية للدخان سيتم تنفيذه خلال أكتوبر الجارى، وفقًا للجدول الزمنى المعلن مسبقًا، مؤكدًا تمسك الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بنفس المواعيد المعلنة.



وبلغ متوسط سعر تداول الشرقية للدخان خلال 27 أغسطس إلى 27 سبتمبر الماضى نحو 19.5 جنيه، مقارنة بالسعر السوقى للسهم بنهاية جلسة الخميس الماضى، والبالغ 18.94 جنيه.



وكان مجلس الوزراء قد اعتمد 5 شركات كدفعة أولى فى برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، هى: الإسكندرية للزيوت المعدنية، والشرقية للدخان - ايسترن كومبانى، والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبوقير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير على أن يبدأ تنفيذه عبر طرح %4.5 من أسهم شركة الشرقية للدخان فى أكتوبر الجارى.



وقالت مصادر وثيقة الصلة بطرح الأخيرة أنه سيشمل جزء خاص للمؤسسات المالية، سيتم تحديده عقب نهاية فترة تلقى طلبات الاكتتاب.



وتتولى المجموعة المالية هيرميس، إلى جانب شركة إن آى كابيتال - بنك الاستثمار الحكومى المشرف على برنامج الطروحات، إدارة طرح شركة الشرقية للدخان.