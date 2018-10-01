السماح بتأسيس شركات تعاونية للتأمين متناهى الصغر

■ رضا عبد المعطى: حوافز جديدة حال التوسع فى تغطية «SMEs»



كتب- ماهرأبو الفضل ومروة عبد النبى والشاذلى جمعة:



فى تطور دراماتيكى لملف التأمين متناهى الصغر، ضم مشروع قانون التأمين الجديد، الذى تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على صياغته النهائية، مواداً تسمح بتأسيس شركات تعاونية متخصصة فى تغطية المخاطر المرتبطة بالمشروعات متناهية الصغر.



وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الرقابة المالية، إن ذلك يأتى فى إطار إستراتيجية الهيئة لدعم معدلات نمو سوق التأمين، وتوليد الفرص الجديدة، بالإضافة إلى الاستفادة من الاتحادات الدولية المتخصصة فى النشاط، ومن بينها اتحاد التأمين التعاونى، الموجود فى أغلب دول العالم.



وكشف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركات التعاونية الجديدة سيُسمح لها بالجمع بين نشاطى التأمين - الحياة والممتلكات، مقارنة بشركات التأمين العاملة فى السوق الملزمة بموجب تعديلات قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين 10 لسنة 1981، وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008، بفصل النشاطين فى شركات مستقلة.



وحول رؤوس الأموال المقترحة للشركات التعاونية، أكد نائب رئيس الرقابة المالية، أن القواعد المرتبطة برؤوس الأموال، وبعض القواعد التنظيمية الأخرى، سيتم النص عليها فى اللائحة التنفيذية، وسيقتصر القانون على الأطر العامة.



وأشار إلى أنه لن يتم منع شركات التأمين العاملة فى السوق من تغطية المخاطر المرتبطة بالمشروعات متناهية الصغر، ولكن سيتم إلزامها بالقواعد السارية، خاصة المرتبطة بالفصل بين الحياة والممتلكات.



وعقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، اجتماعا مع قيادات سوق التأمين خلال اليومين الماضيين، عرضت خلاله عدداً من الحوافز التشريعية التى سيتم النص عليها فى مشروع قانون التأمين الجديد، والتى تستهدف تحفيز الشركات على التوسع فى تغطية المخاطر المرتبطة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر «SME›S».



وكشف رضا عبد المعطى، نائب رئيس الرقابة المالية، أن رئيس الهيئة أعلن خلال الاجتماع، تضمين مشروع قانون التأمين نصوصا تلزم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على استصدار التغطيات التأمينية المطلوبة كأحد الإجراءات والمستندات المطلوبة، للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.



ولفت إلى أن استصدار التغطية التأمينية، سيسرى على كل الجمعيات والمتعاملين فى نشاط التمويل متناهى الصغر، كاشفا عن تقسيم تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى فئات «أ و ب و ج»، حسب الملاءة المالية لكل جمعية أهلية أو مؤسسة تمويل، وقدرتها على الإقراض.



وأشار إلى أن الحوافز لن تقتصر على إلزام أصحاب المشروعات متناهية الصغر باستصدار وثائق التأمين المطلوبة، بل تمتد إلى منحهم مزايا أخرى، مثل الإعفاء من رسوم الإشراف والرقابة، ورسوم الإصدار.



كما كشف أن اللجنة الاستشارية للتأمين التى يرأسها تعكف على دراسة إمكانية التغاضى عن توافر اتفاقيات إعادة تأمين لفرع متناهى الصغر، وفق شروط فنية معينة، منها خبرة الشركة، وحجم محفظتها، ورأسمالها، واحتياطاتها المالية، خاصة للشركات التى يمكنها تحمل المخاطرة والاحتفاظ كلية بالقسط، ودفع التعويض بالكامل، دون وجود معيد.



من ناحيته أكد أحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر للتامين التكافلى، أن هناك 3 ملايين عميل حصلوا على قروض متناهية الصغر، منهم 400 آلفاً فقط يتعاملون مع البنوك مباشرة، علاوة على 2.6 مليون عميل يحصلون على قروض من خلال جمعيات التمويل.



وأضاف أن نسبة المخاطرة بجميع فروع التأمين متناهى الصغر قليلة، وذلك لضألة مبلغ التأمين والتعويض، علاوة على أن التعامل بنظرية الأعداد الكبيرة يساهم فى تفتيت الخطر وتوزيعه بالمحفظة.



وأوضح أن شركات التأمين تغطى مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعسر، كما يمكنها تغطية المشروع نفسه ضد مخاطر السطو والحريق، بالإضافة للحوادث الشخصية على العاملين.