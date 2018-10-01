EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
نهاية أكبر حملة لمقاطعة السوشيال ميديا في بريطانيا: لا داعي لكل هذا الإدمان
الإثنين 01 أكتوبر 2018 09:31 ص
فيس بوك
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
فيس بوك فى صدارة مواقع التواصل رغم الاختراقات بشرط
بعد اختراقه للمرة الثالثة.. هل يفقد "فيسبوك" مصداقيته تدريجيا
بعد واقعة الخروج المفاجىء.. هذه إجراءات فيس بوك لحماية بيانات المستخدمين
أسعار أسهم فيسبوك تهبط 3 % لاختراق حسابات 50 مليون مستخدم
فيس بوك
متابعات:
انتهت، الأحد، حملة مقاطعة شبكات التواصل الاجتماعي التي استمرت شهرا كاملا في بريطانيا، تعلم خلالها المشاركون أشياء إيجابية وأخرى سلبية.
وكان عشرات الآلاف من البريطانيين لبوا في الأول من سبتمبر نداءً من الجمعية الملكية البريطانية التي أطلقت الحملة للتوعية بمخاطر إدمان شبكات التواصل، وخصوصا على فئة الشباب.
وجاءت مبادرة الجمعية إثر تقرير نشر عام 2017، وأظهر الأضرار السلبية لـ"السوشال ميديا"، مثل القلق والاكتئاب واضطراب النوم وغيرها.
وسألت "سكاي نيوز" عددا من المشاركين في حملة المقاطعة عن الأشياء التي تعلموها، فكانت إجاباتهم على النحو التالي:
1. لا يمكن الإقلاع عنها مثل التدخين: قالت السبعينية سالي ديلير، إنها تعودت على شبكات التواصل في أشياء كثيرة من حياتها. في الأسبوع الأول من المقاطعة شعرت مثل الذين يحاولون ترك التدخين. لقد كان تحديا كبيرا ولا أريد فعل ذلك. لقد انقطعت عن العالم.
2. الاستيقاظ مبكرا: الشاب العشريني توماس توزير كان يمضي وقتا كبيرا في تصفح منشورات شبكات التواصل حتى وقت متأخر. خلال شهر المقاطعة، استعاد أنشطة كانت ميتة بالنسبة له، الأمر الذي ساعده مثلا على الاستيقاظ مبكرا واستغلال أوقات الليل في أمور أخرى أفضل من شبكات التواصل، ورغم صعوبة التجربة، إلا أنها كانت غنية، مؤكدا أنه سيكون سعيدا بتكرار التجربة مستقبلا.
3.الإلتفات إلى العائلة والأصدقاء: تعلم السبعيني جيف بيتريدج أنه يهدر الكثير من الوقت على مواقع مثل فيسبوك وتويتر، التي أعاقت انخراطه مع العائلة والأصدقاء، وخلال التجربة صحح خطأ الابتعاد عنهم، كما قال.
4. كسر العادات ليس صعبا كما يعتقد: تقول العشرينية إميلي سنو، إن شهر المقاطعة كان أسهل مما توقعته. كانت تعتقد أنها ستعاني كثيرا، لكن عاداتها اليومية تغيرت واعتادت على غياب السوشال ميديا. وأضافت أنها أريد الاستمرار في مقاطعة شبكات التواصل، "لأن التغير الذي طرأ على حياتي كبيرا. يكفي أنني استيقظ في وقت أبكر، وهذا مفيد بالنسبة لي".
5. قيمة الوقت: يعتبر بنيامين فوكس أن أكثر شيء استفاد منه خلال تجربة شهر المقاطعة، هو تخصيص وقت أطول للعائلة والأصدقاء، وأضاف أنه بات يفكر في قيمة الوقت بصورة أكثر جدية.
6.لا حاجة لكل هذا الإدمان: تقول المراهقة إيما جاكسون 15 عاما، إنها تعلمت أنه لا فائدة عملية من إنفاق وقت طويل على هذه الشبكات. وأضافت "كسر العادات أمر إيجابي حقا".
فيس بوك
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا