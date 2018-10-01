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رياضة
حادثة مأساوية تنهي حياة لاعب الأهلي صفوت عبدالحليم
الإثنين 01 أكتوبر 2018 09:20 ص
لاعب النادي الأهلي المصري السابق والمنتخب المصري، صفوت عبدالحليم
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لاعب النادي الأهلي المصري السابق والمنتخب المصري، صفوت عبدالحليم
متابعات:
في حادثة مأساوية، رحل لاعب النادي الأهلي المصري السابق والمنتخب المصري، صفوت عبدالحليم، عن عمر ناهز 67 عاما محترقا داخل الشقة التي يقطن بها في منطقة مصر الجديدة.
وقال شهود عيان إن صفوت قضى مختنقا داخل الشقة بسبب الدخان المنبعث جراء الحريق، ولم يستطع الهروب من النيران كونه قعيدا ويمارس حياته على مقعد متحرك، كما أنه يقيم بمفرده في الشقة، مما أدى لإمساك النيران به، واصابته بحروق بالغة لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة.
وقال مصدر أمنى إن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي والتهم محتويات الشقة، مضيفا أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق والدفع بـ 4 سيارات أخرى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي العقارات المجاورة.
ويعد صفوت عبد الحليم أحد رموز النادي الأهلى فترة الستينيات والسبعينيات، وبدأ مسيرته الكروية في القلعة الحمراء.
ولد عبد الحليم عام 1951 بمنطقة الشرابية، وبدأ ممارسة الكرة في ناشئى النادي الأهلي، وكان عمره 11 عاما، وتدرج في صفوف الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول في الـ17 من عمره، حقق 9 بطولات منها 7 دوري و2 كأس.
النادي الأهلي
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