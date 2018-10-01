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ثقافة وفنون
ياسر جلال ووفاء عامر الأفضل بمهرجان همسة
الإثنين 01 أكتوبر 2018 02:43 ص
الفنان ياسر جلال
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الفنان ياسر جلال
أحمد حمدي:
حصل النجم ياسر جلال على جائزة افضل ممثل عن دوره في مسلسل رحيم بمهرجان همسة للدراما الذي أقيم مساء امس بأكاديمية الفنون.
وحصلت النجمة وفاء عامر على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل نسر الصعيد الذي قدمته رمضان 2018.
وحصل الفنان رامي وحيد على جائزة الابداع عن مسلسل سلسال الدم والفنانة دنيا عبد العزيز عن مسلسل رحيم وحنان مطاوع عن مسلسل الرحلة .
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