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السعر بالجنيه المصري السلعة
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10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
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120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ربع تعاملات المؤسسات في 9 أشهر من نصيب المجموعة المالية

المجموعة المالية هيرمس
المجموعة المالية هيرمس
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المجموعة المالية هيرمس

أحمد علي:

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة من حيث قيم تعاملات المؤسسات في التسعة شهور الأولى من العام الجاري، اذ نفذت تداولات بقيمة  56.923 مليار جنيه آمنت لها حصة سوقية قدرها 26.44 %.

و جاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في مركز الوصافة خلال التسعة شهور الأولى من 2018، بتداولات منفذة قدرها 37.620 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 17.47% .

وفي المركز الثالث، حلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات منفذة في تلك الفترة قدرها 18.920 مليار جنيه وبحصة سوقية بلغت 8.79%

ورابعًا سجلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية حضورها بقيمة تداولات منفذة قدرها 18.498 مليار جنيه بحصة سوقية 8.59%، وخامسًا ظهرت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية بتداولات منفذة قيمتها 14.459 مليار جنيه بحصة سوقية 6.72 %


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