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17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

المجموعة المالية تسيطر على تعاملات الأجانب في 9 أشهر

مشتريات الأجانب
مشتريات الأجانب
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أحمد علي:

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة من حيث قيم تعاملات الاجانب في التسعة شهور الأولى من العام الجاري، اذ نفذت تداولات بقيمة  38.312 مليار جنيه آمنت لها حصة سوقية قدرها 35.64 %.

و جاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في مركز الوصافة خلال التسعة شهور الأولى من 2018، بتداولات منفذة قدرها 20.946 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 19.48% .

وفي المركز الثالث، حلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات منفذة في تلك الفترة قدرها 10.007 مليار جنيه وبحصة سوقية بلغت 9.31%

ورابعًا سجلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية حضورها بقيمة تداولات منفذة قدرها 9.585 مليار جنيه بحصة سوقية 8.92%، وخامسًا ظهرت شركة اتش اس بي سي سيكيوريتيز بتداولات منفذة قيمتها 8.322 مليار جنيه بحصة سوقية 7.74 %



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