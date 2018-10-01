المجموعة المالية تسيطر على تعاملات الأجانب في 9 أشهر

أحمد علي:



تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة من حيث قيم تعاملات الاجانب في التسعة شهور الأولى من العام الجاري، اذ نفذت تداولات بقيمة 38.312 مليار جنيه آمنت لها حصة سوقية قدرها 35.64 %.

و جاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في مركز الوصافة خلال التسعة شهور الأولى من 2018، بتداولات منفذة قدرها 20.946 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 19.48% .

وفي المركز الثالث، حلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات منفذة في تلك الفترة قدرها 10.007 مليار جنيه وبحصة سوقية بلغت 9.31%

ورابعًا سجلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية حضورها بقيمة تداولات منفذة قدرها 9.585 مليار جنيه بحصة سوقية 8.92%، وخامسًا ظهرت شركة اتش اس بي سي سيكيوريتيز بتداولات منفذة قيمتها 8.322 مليار جنيه بحصة سوقية 7.74 %







