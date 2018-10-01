مصطفى طلعت:



نجحت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الاوراق المالية في تصدر تنفيذات المؤسسات ذات الملاءة المالية بالبورصة المصرية خلال تعاملات شهر سبتمبر الماضي.

واحتل الترتيب من الرابع للعاشر كل من: " العربي الافريقي - فاروس - ارقام - اتش اس بي سي - اتش سي - برايم - مباشر لتداول الاوراق المالية" .