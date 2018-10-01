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بورصة وشركات
المجموعة المالية تقتنص 31.8% من تنفيذات المؤسسات بالبورصة الشهر الماضي
الإثنين 01 أكتوبر 2018 02:07 ص
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المجموعة المالية للسمسرة تتصدر تعاملات المؤسسات والأجانب في البورصة
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مصطفى طلعت:
نجحت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الاوراق المالية في تصدر تنفيذات المؤسسات ذات الملاءة المالية بالبورصة المصرية خلال تعاملات شهر سبتمبر الماضي.
واستحوذت المجموعة المالية علي 31.8% من تنفيذات المؤسسات خلال الشهر المذكور بقيم تداول قدرها 6.3 مليار جنيه.
واحتلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الاوراق المالية المركز الثاني بحصة قدرها 9.6% وقيم تداول بلغت 1.9 مليار جنيه.
وجاءت شركة بلتون لتداول الاوراق المالية في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 9.5% وقيم تداول بلغت 1.9 مليار جنيه.
واحتل الترتيب من الرابع للعاشر كل من: " العربي الافريقي - فاروس - ارقام - اتش اس بي سي - اتش سي - برايم - مباشر لتداول الاوراق المالية" .
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