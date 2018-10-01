EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
هيرميس تتصدر تنفيذات الافراد بالبورصة خلال سبتمبر
الإثنين 01 أكتوبر 2018 01:54 ص
هيرميس المؤسسة الجديد
أخر الأخبار
هيرميس المؤسسة الجديد
مصطفى طلعت:
تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الاوراق المالية تنفيذات السمسرة بالبورصة على صعيد المستثمرين الافراد خلال تعاملات شهر سبتمبر المنقضي.
وحصدت هيرميس 10.7% من تنفيذات الافراد بالبورصة خلال الشهر المذكور بقيمة 1.9 مليار جنيه.
واحتلت شركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 6.4% وتنفيذات بقيمة 1.1 مليار جنيه.
وجاءت شركة التجاري للسمسرة في الاوراق المالية بالمركز الثالث بحصة 5.3 % وتداولات بقيمة 962.3 مليون جنيه.
واستقرت شركة عربية لتداول الاوراق المالية في المرتبة الرابعة بقيمة تداول 686.1 مليون جنيه وحصة قدرها 3.8%.
واحتل الترتيب من الخامس للعاشر كل من : " سيجما - مباشر - نعيم - فاروس - بلتون - ثمار لتدوال الاوراق المالية".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا