هيرميس تتصدر تنفيذات الافراد بالبورصة خلال سبتمبر

مصطفى طلعت:



تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الاوراق المالية تنفيذات السمسرة بالبورصة على صعيد المستثمرين الافراد خلال تعاملات شهر سبتمبر المنقضي.

واحتل الترتيب من الخامس للعاشر كل من : " سيجما - مباشر - نعيم - فاروس - بلتون - ثمار لتدوال الاوراق المالية".