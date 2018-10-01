أحمد علي:

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة من حيث قيم تعاملات العرب في التسعة شهور الأولى من العام الجاري، اذ سجلت نحو 11.613 مليار جنيه آمنت لها حصة سوقية قدرها 20.25%.