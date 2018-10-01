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بورصة وشركات
المجموعة المالية تستحوذ على 20.25% من تعاملات العرب في 9 أشهر
الإثنين 01 أكتوبر 2018 02:02 ص
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"المجموعة ال
أحمد علي:
تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة من حيث قيم تعاملات العرب في التسعة شهور الأولى من العام الجاري، اذ سجلت نحو 11.613 مليار جنيه آمنت لها حصة سوقية قدرها 20.25%.
و جاءت شركة هيرمس للوساطة في الأوراق المالية في مركز الوصافة خلال التسعة شهور الأولى من 2018، بقيمة تداولات منفذة قدرها 8.641 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 15.07% .
وفي المركز الثالث، حلت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات منفذة في تلك الفترة قدرها 6.557 مليار جنيه وبحصة سوقية بلغت 11.43% .
ورابعًا سجلت شركة التجاري الدولي للسمسرة حضورها بقيمة تداولات منفذة قدرها 6.352 مليار جنيه بحصة سوقية 11.08%، وخامسًا ظهرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بتداولات منفذة قيمتها 4.046 مليار جنيه بحصة سوقية 7.06%
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