المجموعة المالية تسترد صدارة تعاملات السمسرة خلال سبتمبر

مصطفى طلعت:





استردت شركة المجموعة المالية صدارة تعاملات السمسرة خلال شهر سبتمبر المنقضي علي حساب شركة التجاري الدولي التي احتلت المركز الاول في اغسطس.





وهيمنت المجموعة المالية للسمسرة في الاوراق المالية علي 17.7 % من تعاملات سبتمبر بعد ان نفذت تداولات بقيمة 6.7 مليار جنيه.





وسجلت التجاري الدولي للسمسرة في الاوراق المالية تداولات بقيمة 2.8 مليار جنيه بعد استحواذها علي حصة سوقية بلغت 7.6%.





وجاءت شركة بلتون لتداول الاوراق المالية في المركز الثالث بقيمة 2.4 مليار جنيه وحصة سوقية 6.4 %.





واحتلت شركة فاروس لتداول الاوراق المالية المركز الرابع بقيمة تداول قدرها 2.3 مليار جنيه وحصة سوقية 6.2 % .





وجاءت شركة العربي الافريقي لتداول الاوراق المالية في المركز الخامس متقدمة 3 مراكز بتداولات قدرها 2.3 مليار جنيه وحصة سوقيه بلغت 6.2%.



