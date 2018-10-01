75 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة في 3 أشهر

أحمد علي:





بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الثلاثة شهور نحو 75.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 12 مليار ورقة منفذة على 1255 عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 91.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 15.736 مليون ورقة منفذة على 1.598 ألف عملية خلال الثلاثة شهور السابقة.



