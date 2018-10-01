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بورصة وشركات
75 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة في 3 أشهر
الإثنين 01 أكتوبر 2018 01:24 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أحمد علي:
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الثلاثة شهور نحو 75.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 12 مليار ورقة منفذة على 1255 عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 91.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 15.736 مليون ورقة منفذة على 1.598 ألف عملية خلال الثلاثة شهور السابقة.
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 76.4 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 86.9 مليون ورقة منفذة على 7.230 عملية خلال الثلاثة شهور هذا وقد استحوذت الأسهم على 65.04 %من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة والبالغة 67.940 مليار جنيه في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 34.96 %خلال الثلاثة شهور.
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