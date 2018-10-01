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بورصة وشركات
البورصة تخسر 107 مليار جنيه آخر 3 شهور
الإثنين 01 أكتوبر 2018 01:03 ص
خسائر البورصة المصرية 55
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خسائر البورصة المصرية 55
مصطفى طلعت:
خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 107 مليار جنيه خلال الثلاث شهور الأخيرة "من شهر يوليو إلى سبتمبر".
وذكر تقرير صادر عن البورصة وصل "المال" نسخة منه تراجع رأس المال 11.7% ليغلق عند مستوى 803.8 مليار جنيه مقابل 910.8 مليار استهل بها تعاملات الربع المذكور.
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