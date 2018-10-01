أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

البورصة تخسر 107 مليار جنيه آخر 3 شهور

خسائر البورصة المصرية 55
خسائر البورصة المصرية 55
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خسائر البورصة المصرية 55

مصطفى طلعت:

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 107 مليار جنيه خلال الثلاث شهور الأخيرة "من شهر يوليو إلى سبتمبر".

وذكر تقرير صادر عن البورصة وصل "المال" نسخة منه تراجع رأس المال 11.7% ليغلق عند مستوى 803.8 مليار جنيه مقابل 910.8 مليار استهل بها تعاملات الربع المذكور. 
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