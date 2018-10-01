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بورصة وشركات
أسهم الخدمات المالية الأكثر تداولًا في 3 أشهر بـ10.130 مليار جنيه
الإثنين 01 أكتوبر 2018 01:10 ص
تحركات مؤشرات البورصة
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تحركات مؤشرات البورصة
أحمد علي:
استحوذت أسهم شركات الخدمات المالية "عدا البنوك" على نصيب الأسد من قيمة تعاملات البورصة في الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة قيمة 10.130 مليار جنيه عبر التعامل على 3.691 مليار ورقة مالية.
وفي المركز الثاني حلت أسهم الشركات العقارية بقيمة تداولات قدرها 9.507 مليار جنيه بالتعامل على 2.510 مليار سهم، وتلاه ثالثًا حلت أسهم قطاع الاتصالات بقيمة تداولات بلغت 5.096 مليار جنيه بعدد أسهم 2.527 مليار سهم.
وفي المرتبة الرابعة، جاءت أسهم البنوك بقيمة تداولات قدرها 4.202 مليار جنيه عبر التعامل على 73.9 مليون ورقة مالية، وخامسًا حلت أسهم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بقيمة تداولات 3.819 مليار جنيه.
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