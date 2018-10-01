صور| انطلاق مهرجان همسة للدراما بحضور نجوم الفن‎

أحمد حمدي:



بدأ حفل مهرجان همسة للدراما لعام 2018 بحضور نجوم الفن المقام بأكاديمية الفنون، برعاية رئيس المهرجان فتحي الحصري.



وسيتم تكريم كوكبة من نجوم الدراما هذا العام في المهرجان عن أدوراهم المميزة في الدورة السادسة للمهرجان التي تحمل اسم النجم الراحل فريد شوقي، منهم ياسر جلال، محمد رياض وحنان مطاوع ودنيا عبد العزيز.







كما حرص رئيس المهرجان على الوقوف دقيقة حداد على روح الصحفية هند موسى التي توفيت مساء أمس الأول إثر حادث أثناء عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.



