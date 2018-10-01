EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
بورصة مصر تفقد أكثر من 1700 نقطة خلال الربع الثالث
الإثنين 01 أكتوبر 2018 12:43 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
البورصة المصرية تقود خسائر 5 بورصات عربية.. والرياض تنجو
باستثناء سهمين.. هبوط جماعي لأسهم البورصة المصرية
بالتفاصيل.. أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر
البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
فقدت البورصة المصرية ما يتجاوز 1700 نقطة خلال الريع الثالث من العام الجاري "من بداية شهر يوليو الي نهاية سبتمبر المنقضي".
ووفقا لتقرير صادر عن البورصة وصل "المال" نسخة منه افتتح السوق تعاملات الربع المذكور عند مستوى 16348 نقطة ليغلق عند مستوى 14616 نقطة.
البورصة المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا