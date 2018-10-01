قيادات الصرف الصحى بالإسكندرية تتابع الاستعدادات لموسم الأمطار

معتز محمود:





قام اللواء اركان حرب محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بجولة تفقدية مع قادة ومديرى عموم ورؤساء القطاعات بالشركة وبعض القيادات التنفيذية للوقوف على الاستعدادات لاستقبال موسم الأمطار هذا العام.





وتأتى الجولة بعد أيام من فاعليات الاجتماع الثانى بمحطة التنقية الشرقية لمناقشة الخطط ومواجهة الازمات والطوارئ لموسم امطار 2018/2019 والذى حضره اللواء احمد بسيونى سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة وممثل المنطقة الشمالية العسكرية.





وشملت الجولة منطقة كارفور والتاون داون بمدخل الإسكندرية من الطريق الصحراوى والتى شهدت قبل سنوات تجمعات كبيرة لمياة الأمطار ، حيث تابع بنفسة اعمال التطهير الشاملة داخل مصبات المياه للامطار بالمنطقة.





كما تفقد رئيس الشركة اثناء جولته مع القوى التنفيذية من الرى وحى العامرية منطقة عبد القادر للاطمئنان على مصبات تصريف المياه وطالب بتطهيرها ، كما طلب بعمل "جلسة "اخرى لتصريف مياه الامطار تحسبا لاى طوارئ تمس المنطقة اثناء موسم الأمطار لهذا العام.





وقد سبق هذة الجولة عمل محاكاة لمياة الأمطار قبل أيام شهدها رئيس الشركة اسفل نفق عبد الناصر ومحمد نجيب و45 وكذلك اسفل نفق المندرة ومنطقة الحرمين .





وخلال الجولة تم رصد تعديات على الطريق المقابل لكوبرى الثروة السمكية لمجابهة ، والتى تحتاج لأزالة تحسباً لاى طوارئ او معوقات تؤدى الى انحصار المياة فى موسم الأمطار الجارى.



