EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
قيادات الصرف الصحى بالإسكندرية تتابع الاستعدادات لموسم الأمطار
الإثنين 01 أكتوبر 2018 12:33 ص
محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
300 مليون دولار من «البنك الدولى» لاستكمال الصرف الصحى بالريف
محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء مد شبكة الصرف الصحى بباب البحر
"الاستثمار الأوروبى» يعتزم ضخ تمويلات جديدة فى المياه والصرف الصحى
مدبولى: تنفيذ 11011 وصلة منزلية لخدمات الصرف الصحى بالقليوبية
وزير الإسكان: تغطية 22% من القرى بالصرف الصحى نهاية الشهر
محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية
معتز محمود:
قام اللواء اركان حرب محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بجولة تفقدية مع قادة ومديرى عموم ورؤساء القطاعات بالشركة وبعض القيادات التنفيذية للوقوف على الاستعدادات لاستقبال موسم الأمطار هذا العام.
وتأتى الجولة بعد أيام من فاعليات الاجتماع الثانى بمحطة التنقية الشرقية لمناقشة الخطط ومواجهة الازمات والطوارئ لموسم امطار 2018/2019 والذى حضره اللواء احمد بسيونى سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة وممثل المنطقة الشمالية العسكرية.
وشملت الجولة منطقة كارفور والتاون داون بمدخل الإسكندرية من الطريق الصحراوى والتى شهدت قبل سنوات تجمعات كبيرة لمياة الأمطار ، حيث تابع بنفسة اعمال التطهير الشاملة داخل مصبات المياه للامطار بالمنطقة.
كما تفقد رئيس الشركة اثناء جولته مع القوى التنفيذية من الرى وحى العامرية منطقة عبد القادر للاطمئنان على مصبات تصريف المياه وطالب بتطهيرها ، كما طلب بعمل "جلسة "اخرى لتصريف مياه الامطار تحسبا لاى طوارئ تمس المنطقة اثناء موسم الأمطار لهذا العام.
وقد سبق هذة الجولة عمل محاكاة لمياة الأمطار قبل أيام شهدها رئيس الشركة اسفل نفق عبد الناصر ومحمد نجيب و45 وكذلك اسفل نفق المندرة ومنطقة الحرمين .
وخلال الجولة تم رصد تعديات على الطريق المقابل لكوبرى الثروة السمكية لمجابهة ، والتى تحتاج لأزالة تحسباً لاى طوارئ او معوقات تؤدى الى انحصار المياة فى موسم الأمطار الجارى.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا