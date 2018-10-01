5.5 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ يوليو

مصطفى طلعت:





سجل المستثمرون الاجانب صافي مبيعات قوية بالبورصة المصرية بداية من شهر يوليو حتى نهاية سبتمبر "الربع الثالث" بقيمة 5.5 مليار جنيه؛ بعد استبعاد الصفقات.