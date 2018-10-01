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بورصة وشركات
5.5 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ يوليو
الإثنين 01 أكتوبر 2018 12:26 ص
البورصة 4
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مصطفى طلعت:
سجل المستثمرون الاجانب صافي مبيعات قوية بالبورصة المصرية بداية من شهر يوليو حتى نهاية سبتمبر "الربع الثالث" بقيمة 5.5 مليار جنيه؛ بعد استبعاد الصفقات.
واظهر تقرير صادر عن البورصة اتجاه المستثمرين العرب نحو الشراء بصافي 1.5 مليار جنيه رغم استحواذهم على نسبة ضئيلة من التعاملات لم تتجاوز 5.6 %.
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