البورصة المصرية

أحمد علي:



تراجع مؤشر EGX30 خلال تعاملات الربع الثالث من العام الجاري، ليغلق عند مستوى 14616 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 10.59%، فيما انخفض مؤشر الأسهم المتوسطة EGX70 بنحو 11.46 %مغلقا عند مستوى 712 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 12.19%مغلقا عند مستوى 1811 نقطة.